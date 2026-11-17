A mieink az első fordulóban 4–1-re kikaptak a házigazda Horvátországtól, majd következett a Hollandia elleni 2–0-s vereség. A két meccs után eldőlt, hogy a magyar csapat a rendkívül erős csoport negyedik helyén végez, ám így is volt tétje az utolsó mérkőzésnek, mert a legjobb csoportnegyedik is bejut a selejtező 3. körébe.

A remény életben tartásához győzni kellett volna a jövő évi Eb-t rendező Csehország ellen, ez nem sikerült, márpedig pont híján a mieink nem rúgnak labdába a negyedik helyezettek rangsorolásakor.

„Nagyon sajnálom a játékosokat és a kollégáimat, nehéz megvigasztalni őket – mondta Gerliczki Máté edző a lefújást követően az mlsz.hu-nak. – Minden tőle telhetőt beletett mindenki ezekbe a meccsekbe és a felkészülésbe is. Ha a hollandok elleni mérkőzés után úgy fogalmaztam, a döntetlent megérdemeltük volna, most azt mondom, egy pontra minimum rászolgáltunk volna, két ponttal pedig tovább lehetett volna jutni. Kár, hogy sok a volna… A csehek ellen az volt a tervünk, hogy végig meccsben maradjunk, ez meg is valósult. Olyannyira, hogy az utolsó harminc percben öt hatalmas helyzetünk volt, de egytől egyig kimaradtak, az ellenfél pedig elment egy kontrából a hosszabbításban... Igaz, a továbbjutás szempontjából a döntetlen ugyanannyit ért volna, mint a vereség. Bánt, hogy ez a torna így alakult, nem érdemeltük meg, hogy pont nélkül kiessünk. Még akkor sem, ha roppant erős ellenfeleink voltak, mi több, kijelenthető, hogy a miénk volt a legerősebb csoport. De ilyen az élet, egyszer fent, egyszer lent, most ebből a helyzetből kell felállni. Köszönöm a csapatnak és a stábnak azt a munkát, amit február óta végeztünk, bár a célunkat nem értük el, azt gondolom, nem dolgoztunk hiába. Tehetséges játékosaink vannak ebben a korosztályban, biztos vagyok abban, hogy jó néhányan eljutnak az A-válogatottig – ezúton is kívánom nekik, hogy ez így legyen.”

FÉRFI U19-ES EB-SELEJTEZŐ

2. KÖR

A7-CSOPORT, HORVÁTORSZÁG

3. FORDULÓ

Csehország–Magyarország 1–0 (0–0)

Magyarország: Kilvinger Levente – Ujváry Ferenc, Szebellédi Bátor, Prettenhoffer Márton, Csóka Gergely – Rab Bence (Polonkai Noel, 56.), Varga Zsombor – Mándity Márkó (Vörös Barna, 56.), Zubor Ádám, Milicz Péter (Varga Márton, 80.) – Kovács Erik (Gólik Benjámin, 65.)

Gólszerző: Azaka (91.)

Forrás: mlsz.hu

A másik mérkőzésen

Horvátország–Hollandia 3–2

A végeredmény

1. Horvátország 7 pont

2. Csehország 7 pont

3. Hollandia 3 pont

4. Magyarország 0 pont

Az első három helyezett továbbjutott.