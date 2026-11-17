Labdarúgás: az U17-es válogatott sem lesz ott az Eb-n
Az Eb-selejtező harmadik csoportmeccsén az U17-es labdarúgó-válogatott 3–2-re nyert San Marino ellen, az U19-es a hajrában 1–0-ra kikapott a csehektől.
Az U17-es és az U19-es labdarúgó-válogatott is kedden játszotta az Eb-selejtezője utolsó csoportmeccsét.
A Horváth Dávid által irányított U17-esek Törökországban a 34 ezres lélekszámú San Marino fiataljai elleni mérkőzés félidejében 2–1-es hátrányban voltak(!), ám a második játékrészben fordítottak és
3–2-re megnyerték a találkozót.
A csapat korábban Észak-Macedónia ellen 3–2-re, a törököktől 4–0-ra...
Legfrissebb hírek