Az U17-es és az U19-es labdarúgó-válogatott is kedden játszotta az Eb-selejtezője utolsó csoportmeccsét.

A Horváth Dávid által irányított U17-esek Törökországban a 34 ezres lélekszámú San Marino fiataljai elleni mérkőzés félidejében 2–1-es hátrányban voltak(!), ám a második játékrészben fordítottak és

3–2-re megnyerték a találkozót.

A csapat korábban Észak-Macedónia ellen 3–2-re, a törököktől 4–0-ra...

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