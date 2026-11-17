Mint emlékezetes, a most 43 éves Daniel Alves 2023 januárjában került őrizetbe egy barcelonai szórakozóhelyen 2022 decemberében történt incidens miatt. A korábbi futballistát végül 14 hónap után, 2024. március 25-én egymillió eurós óvadék ellenében helyezték szabadlábra, hogy aztán 2025. március 28-án a katalán legfelsőbb bíróság egyhangú döntéssel felmentse a korábbi ítélet alól, és véglegesen megszüntesse a vele szemben elrendelt kényszerintézkedéseket.

Daniel Alves élete azóta teljesen új irányt vett a Marca beszámolója szerint: a különböző közösségi oldalain daniEL néven szerepel, Jézus tanítványának vallja magát, és aktívan részt vesz az egyik gironai egyház mindennapjaiban. Hivatalosan azonban sosem szentelték lelkésszé, s manapság elsősorban saját történetét osztja meg másokkal, hogy ezzel is a keresztény hit felé terelje az embereket.

Negyven évig rabként éltem, valójában a börtönben szabadultam fel. Ma már őszintén mondhatom: nem azért vagyok szabad, mert kijöttem a börtönből, hanem azért, mert Jézus megszabadított a bűneimtől

– írta az Instagram-oldalán Daniel Alves.

A bejegyzést vélhetően Joana Sanz, Daniel Alves korábbi kedvese is olvasta, merthogy hamarosan reagált rá, méghozzá meglehetősen indulatos módon: a modell felidézte, hogy a korábbi labdarúgó bebörtönzése idején is kitartott a kapcsolatban, miközben neki is el kellett viselnie a nyilvánosságot, nem beszélve arról, hogy anyagilag is támogatta férjét. Sajtóhírek egyébként arról is szóltak korábban, hogy Sanz az öngyilkosságot is megkísérelte bánatában.

Micsoda pofátlanság nyilvánosan azt kijelentened, hogy csak Jézus volt melletted... Én látogattalak annak ellenére is, hogy az egész világ rám szakadt, és olyan címlapokat kellett elviselnem, amelyeknek semmi közük nem volt hozzám. A saját pénzemből fizettem a számláidat és az adósságaidat is”

– írta érzékelhetően dühösen Sanz a Marca szerint.

Végezetül íme Daniel Alves teljes levele, tartalmi változtatás nélkül, amely annyira felháborította Sanzot:

„Negyven évig rabként éltem, valójában a börtönben szabadultam fel. Negyven éven keresztül a bűneim, a hibáim, a döntéseim és egy olyan élet rabja voltam, amely kívülről ugyan szabadnak tűnhetett, belülről azonban láncok tartottak fogva. És éppen a börtönben ismertem meg Jézust. Ott értettem meg, hogy lehetek rácsok mögött, ennek ellenére megtapasztalhatok egy olyan szabadságot, amelyet korábban soha nem ismertem. Jézus levette rólam azokat a láncokat, amelyeket senki sem láthatott. Ma már őszintén mondhatom: nem azért vagyok szabad, mert kijöttem a börtönből, hanem azért, mert Jézus megszabadított a bűneimtől. Mert a valódi szabadság nem attól függ, hol vannak a lábaid, hanem attól, hogy ki uralja a lelkedet. Én a börtönben ismertem meg Jézust... és ott leltem meg a szabadságot.”