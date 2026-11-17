A klub múlt kedden jelentette be, hogy Sike Józseffel közös megegyezéssel szerződést bontott, mert a szakember „rendkívül kedvező külföldi szakmai ajánlatot kapott”. Ágner Zoltán megbízatása február 7-ig szól.

Sike József a 2025–2026-os idénytől irányította a DFVE-t, amely a Magyar Kupában ezüstérmet szerzett, a bajnokságban az ötödik helyen végzett.

A négy válogatott játékost is foglalkoztató dunaújvárosi csapat jelenleg harmadik a tabellán öt győzelemmel és két vereséggel, míg a Bajnokok Ligája selejtezőjéből kiesve az Eurokupa főtábláján szerepel.

(MTI)