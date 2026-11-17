A Real Madrid honlapján is közölt hírben kiemelték, hogy a felfüggesztés értelmében a vétkes – aki 1440 eurós (525 ezer forintos) pénzbírságot kapott – két évig semmilyen hivatalos labdarúgó-mérkőzést sem tekinthet meg a helyszínen.

Az ítéletnél enyhítő körülménynek tekintették, hogy az Oviedo-szurkoló elismerte bűnét, valamint azt, hogy a meccs alatt ittas állapotban volt.

A spanyol élvonalbeli futballbajnoksághoz kapcsolódóan 2024 nyara óta ez már a tizenkettedik rasszista eset volt, amelyben elmarasztaló ítélet született.

A Real Madrid közlése nyomán korábban a Valencia, a Mallorca, a Rayo Vallecano és a Valladolid vendégeként érte játékosait rasszista megjegyzés, amelyből aztán bírósági ügy lett, a vétkesek elleni ítélettel.

(MTI)