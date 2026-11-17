„Nyílt, kollegiális irányítást javaslok, amelyben az elnök a stratégiáért és a jövőképért felelős, míg a főtitkár a FIFA napi ügyeit intézi” – fogalmazott Philippe Diallo, aki állítása szerint Emmanuel Macron francia elnök támogatását is bírja, és úgy érzi, hogy van esélye legyőzni a FIFA-t tíz éve irányító, az utóbbi hónapokban egyre erőteljesebb kritikák kereszttűzébe került Gianni Infantinót a márciusi elnökválasztáson.

Az FFF első embere kiemelte, hogy már más kontinensekről is kapott biztató üzeneteket, s felvette a kapcsolatot Tasima Kozóval, a japán szövetség tiszteletbeli elnökével – aki a Tottenham korábbi védőjéhez, az üzletemberré váló Ramon Vegához hasonlóan jelezte FIFA-elnöki ambícióit –, hogy egységesítsék álláspontjaikat.

„Amennyiben győzni akarunk, akkor össze kell fognunk azokkal, akiknek hozzánk hasonló elképzeléseik vannak” – mondta Diallo, aki most indította a kampányát, de nem tart attól, hogy kifutott volna az időből. Ezzel kapcsolatban Infantinóról úgy fogalmazott, hogy a FIFA-elnök már hónapok óta kampányol az újraválasztásáért, és a szervezet anyagi forrásait kihasználva országról országra repül.

„Nem tartok a késedelemtől, mert szerintem magányos kampányt folytat – utalt ismét Infantinóra, valamint az elnökválasztási esélyeire. – Most lett egy alternatíva, és van még időnk arra, hogy március 18-án megszerezzem a többséget.”

Diallo másokhoz hasonlóan kemény kritikával illette a jelenlegi FIFA-elnököt, megemlítve az utóbbi időszak legvitatottabb eseteit: a Donald Trumpnak ítélt békedíjat, a 2026-os világbajnokság bevételeinek elosztását, az amerikai Folarin Balogunnak adott piros lap eltörlését a vb-n, és mindenekelőtt azt a kereskedelmi megállapodás-tervezetet, amit Infantino egyedül, a sportági vezetők tudta nélkül hozott tető alá magánbefektetőkkel.

„Sportágunk értékeit elárulták, megrendült a bizalom a szervezetünkben és annak elnökében” – mondta Diallo, aki személy szerint is becsapva érzi magát, mert amikor a vb alatt Infantinóval személyesen is találkozott a francia válogatott néhány mérkőzésén, a FIFA-elnök nem avatta be terveibe.

Az FFF vezetője szerint is szüksége van pénzre a FIFA-nak a futball fejlesztéséhez, de a folyamatok nem válhatnak öncélúvá. Hozzátette, amennyiben elnök lesz, folytatják a megállapodások aláírását, a közvetítési jogok eladását, de tekintettel kell lenni az emberek akaratára is, hogy megőrizzék a labdarúgás lényegét, „a szolidaritást és az egységet”.

A FIFA-t 2016 óta vezető Infantino szakértők szerint az éles bírálatok ellenére továbbra is egyértelmű esélyese a rabati kongresszus keretében tartandó elnökválasztásnak. A regnáló FIFA-elnöknek nagy a támogatottsága Afrikában, Ázsiában és Dél-Amerikában, ami elegendő többséget biztosíthat neki a választáson ahhoz, hogy megkezdje negyedik ciklusát a szervezet élén.

Az elnökjelölteknek szerdáig kell jelezniük indulási szándékukat.

(MTI)