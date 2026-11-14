Gyökeres Nemzetek Ligája-történelmet írt, A-ligát ért az újabb svéd siker

Október elsején a debreceni Nagyerdei Stadionban gól nélküli döntetlent játszott Izrael és Koszovó, november 14-én a két csapat pristinai meccsén sem született gól. A hazaiak a 67. perctől emberhátrányban játszottak, és öt meccs után hat pontjuk van, míg Izrael továbbra is nyeretlen, most szerezte a harmadik pontját.

Svédország már az ötödik percben megszerezte a vezetést Daniel Svensson fejesével, majd az első félidőben Viktor Gyökeres két tizenegyest is értékesített. Az Arsenal támadója a sorozat történetének első játékosa lett, aki nyolc egymás utáni NL-mérkőzésen eredményes volt, és idén a válogatottban 12 meccsen 12 találatnál jár. A két értékesített tizenegyese között Alexander Isak is a kapuba talált, de a gólját videózás után érvénytelenítették.

A 47. percben visszajött némi bosnyák remény, Armin Gigovic hét méterről fejelt a kapuba Ermin Mahmic beadásából. Érdekesség, hogy a bosnyák gólszerző Svédországban született, és a skandináv utánpótlás-válogatottak mellett a felnőtt nemzeti csapatban is szerepelt. Sőt, a 63. percben egy Kerim Alajbegovic-szöglet után Sead Kolasinc hatalmas erővel fejelt a hosszú sarokba, már csak egy gól maradt a svéd előnyből. De ez ki is tartott a lefújásig, így Svédország az utolsó forduló előtt bebiztosította csoportelsőségét, egyúttal feljutását az A-ligába. 3–2

A román válogatott négy vereséggel zárta az előző válogatott szünetet, de Lengyelország ellen javítani tudott. A 68. percben Alexandru Cicaldau verekedte át magát Matty Cashen és Jakub Kiwioron, majd 17 méteres lövése a blokkoló Kacper Potulskin megpattanva került a hálóba. Négy perccel később Denis Man duplázta meg az előnyt, egy kontra után Daniel Birligea szolgálta ki a PSV szélsőjét, aki nem hibázott. Egy szabadrúgás után Marcel Regula közelről Hindrich Ottó kapujába fejelt a 82. percben, de ez csak szépségtapasz volt. A románok ezzel a sikerrel egy pontra megközelítették a lengyeleket; Corbu Máriusz a 67. percben állt be csereként. 2–1

Ausztria legyőzte Írországot, ezzel csoportját megnyerve feljutott az A-ligába. A győztes gólt a 78. percben Sasa Kalajdzic szerezte, aki egy szöglet után közelről kotorta a kapuba a labdát. 1–0

NEMZETEK LIGÁJA

5. FORDULÓ

B-LIGA

2. CSOPORT

Grúzia–Magyarország 0–2 (Dvali 73. – öngól, Varga B. 85.)

Észak-Írország–Ukrajna 1–0 (Devlin 68.)

3. CSOPORT

Koszovó–Izrael 0–0

Kiállítva: V. Hoxha (67., Koszovó)

Ausztria–Írország 1–0 (Kalajdzic 78.)

4. CSOPORT

Románia–Lengyelország 2–1 (Cicaldau 68., Man 72., ill. Regula 82.)

Svédország–Bosznia-Hercegovina 3–2 (D. Svensson 5., Gyökeres 11., 45+2. – mindkettőt 11-esből, ill. Gigovic 48., Kolasinac 62.)