A finndingiben világ- és Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes Berecz Zsombor vezette együttes csütörtökön mutatkozott be a vb-n, mivel az első körben nem kellett vízre szállnia. A négyes csoportból – melyben Ecuador, Észtország és Tahiti alakulata van még ott – az első kettő folytathatja szereplését a nyolcaddöntőben, ahol kiemeltként újabb csapatok csatlakoznak a mezőnyhöz. És így lesz ez majd a negyeddöntőben is.

A mostani szakaszban a négy négyes csoportban négy napon át egy-egy futamra kerül sor, naponta négy futamot rendeznek, csoportonként egyet. A magyarok tehát mind a négy versenynapon ugyanazzal a három ellenféllel mérik össze tudásukat. A futamgyőzelemért négy, a további helyezésekért három, kettő, illetve egy pont jár. A vasárnapi, úgynevezett Golden Sunday futamon dupla pontokat szerezhetnek a csapatok. Az összesített eredmények alapján minden csoportból az első két helyezett lép tovább.

A csütörtöki futamot esős, borongós időben rendezték. Amint az a Eurosport Magyarország YouTube-csatornájának magyar nyelvű közvetítésében látható volt, a rajt nem sikerült igazán jól a magyaroknak, de aztán az észtekkel együtt előrébb kerültek. A baltiak a későbbiekben fokozatosan növelték előnyüket, a magyarok pedig mintegy fél óra elteltével gyakorlatilag páros csatát vívtak a tahitiakkal. A futam vége felé viszont már stabilan őrizték pozíciójukat, sőt el is léptek közvetlen üldözőjüktől, így egy értékes második hellyel kezdték meg a szereplésüket. Az észtek 38:53 percnél értek célba, a magyarok 1:26, a tahitiak 1:45, az ecuadoriak 4:04 perccel követték őket.

A vasárnapig tartó mostani szakasz után jövő szerdától szombatig a nyolcaddöntő, december 7. és 10. között a negyeddöntő, december 12-én az elődöntő, december 13-án pedig a világbajnoki döntő következik.

A magyar válogatottnak – a hazai szövetség honlapjának beszámolója szerint – egy lehetősége volt a helyszínt és a hajtó megismerni, mindössze egy órát kapott edzésre. A viadalon minden csapat azonos, 47 lábas SSL 47-es vitorlásokkal indul. Hajókon nyolc-tíz fős legénységek versenyeznek, a kapitány dönt az adott napi összeállításról.

A Kanári-szigeteken rendezett 2023-as, első SSL Gold Cup világbajnokságot óriási meglepetésre nyerte meg a Sámánok néven szerepelt magyar válogatott. Az idei verseny egyik újdonsága, hogy minden hajón legalább egy női versenyzőnek is helyet kell kapnia.

A magyar csapat

Berecz Zsombor (csapatkapitány), Bakóczy Róbert, Majthényi Szabolcs (kormányosok), Goszleth Marcell, Németh Áron, Adorján Csaba, Lillik Ákos, Takácsy Levente, Németh Domonkos, Tomai Balázs, Varjas Sándor, Gyapjas Zsombor, Huber Lél, Csermák Dorottya, Deák Zsófia, Tóth Virág, Hammer Natasa