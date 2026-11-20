15 ezer euróra büntette meg az angol szövetséget az UEFA, miután a szigetországi szurkolók a madridi Nemzetek Ligája-találkozón katolikus- és írellenes rigmusokat skandáltak.

Az európai szövetség egy idegenbeli mérkőzéstől el is tiltotta az angol drukkereket, de ezt kétéves időtartamra felfüggesztette.

Érdekesség, hogy az idegenbeli meccs előtt éppen az angolok tartottak attól, hogy a spanyol drukkerek rasszista rigmusokat skandálnak majd: a háromoroszlánosok legutóbbi madridi látogatásán, 2004-ben az angol játékosok több rasszista megjegyzést kaptak a lelátóról.

Az angolok 3–2-re megnyerték az összecsapást, ezzel véget vetettek a spanyolok 43 találkozó óta tartó veretlenségi sorozatának.