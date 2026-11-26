Verstappen lendülete kitart Katarban? A Ferrari egyre kényesebb helyzetben
A LEGFRISSEBB TÉMÁK – ERRŐL BESZÉLNEK A PADDOCKBAN
Verstappen egyre közelebb az „ezüstéremhez”
Tovább folytatódott Max Verstappen menetelése: már szinte a múlt homályába vész, amikor a Red Bull még a középmezőnyben küzdött, és szinte elképzelhetetlennek tűnt, hogy a győzelemért szállhat harcba. A csapat már tizenhat dobogós helyezésnél tart az idén, miközben a holland pilóta sorozatban kilencedik alkalommal végzett a top 3-ban, és ebből négyszer a pódium tetején ünnepelhetett. A négyszeres bajnok ráadásul a legutóbbi hat versenyhétvégén több pontot gyűjtött, mint a Ferrari, a Mercedes vagy éppen a McLaren csapata.
A szezon hajrájára Verstappen a bajnoki második hely legnagyobb esélyesévé lépett elő, és a Las Vegas-i sikerével előnye már 37 pont a legközelebbi riválisa, Lewis Hamilton előtt, míg George Russell és Lando Norris hátránya további 3 pont. Bár a hátralévő két hétvégén még maximálisan 50 pont gyűjthető, és így akár többen is megelőzhetik a holland versenyzőt, a jelenlegi formát látva a saját kezében van a sorsa.
Bár Verstappen az elmúlt időszakban remek formában versenyez, és a Red Bull előrelépett a harmadik helyre a konstruktőri összetettben, egyelőre nem lefutott a harc a McLaren ellen, hiszen a wokingiak múlt hétvégén is 8 ponttal közeledni tudtak az osztrák riválisukhoz. A két csapatot 9 pont választja el egymástól két fordulóval a vége előtt, így érdemes lesz figyelemmel követni, ezúttal hogyan alakulnak az erőviszonyok.
Hátrébb a Haas és az Audi között nem változott a helyzet Las Vegasban, mivel egyik istálló sem szerzett pontot, így az amerikaiak előnye változatlanul 3 pont a hetedik helyért vívott csatában. Noha a Williams múlt hétvégén 4 ponttal közeledett mindkettejükhöz, a Haas előnye 15, míg az Audié 12 pont a grove-iak előtt.
Meddig tartható a helyzet a Ferrarinál?
Az előző versenyen újra összetűzésbe került egymással a Ferrari két versenyzője: Charles Leclerc a csapat kérése ellenére támadást indított Lewis Hamilton ellen, a két autó összeért, aminek következtében a brit megpördült és pozíciókat veszített, majd hetedikként zárt, míg a monacóit utólag 10 másodperces időbüntetéssel sújtották, és az utolsó pontszerző helyen ért célba. A csapat így újabb pontveszteséget szenvedett el, Hamilton pedig úgy véli, a tempójuk alapján akár a dobogóra is odaérhettek volna, ám a csatározások, valamint az incidens keresztülhúzták a számításaikat.
A csapatfőnök, Frédéric Vasseur nem is próbálta elrejteni a frusztráltságát: a leintés után azonnal magához rendelte Leclerc-t, és elfogadhatatlannak, valamint a csapat iránti tisztelet hiányának nevezte az esetet. A francia szakember különösen annak fényében volt dühös, hogy a Mexikóban történtek után már leült beszélni a versenyzőkkel, akik úgy nyilatkoztak, sikerült rendezniük a sorokat. A Scuderia a brazíliai egyeztetések után egyértelmű üzenetet fogalmazott meg, Las Vegasban pedig a verseny során is emlékeztette Leclerc-t arra, hogy a csapat érdekeit tartsa szem előtt.
Míg Hamilton a mexikói incidens után nyilvánosan is keményen bírálta a csapattársát, a Las Vegas-i esetet követően elmondta, ő mindent megtett, illetve elmondott, amit csak lehetett, és a csapat felelőssége, hogy a háttérben megtegye a szükséges lépéseket. Vasseur újabb egyeztetést helyezett kilátásba, így érdekes lesz látni, miként viszonyul egymáshoz Leclerc és Hamilton Katarban.
Bearman és a Haas egyezségre jutott
Oliver Bearman úgy hagyta el Las Vegast, hogy még nincs 2027-re érvényes szerződése. A brit akkor a hétvégét felvezető sajtónapon nyíltan kifejezte a csalódottságát a helyzettel kapcsolatban, és elfogadhatatlannak nevezte, hogy még mindig nincs ülése a következő évre. Kijelentette: nincs mentség arra, hogy az év 21. nagydíjára sem sikerült rendezni a jövőjét, különösen annak fényében, hogy szerinte jó munkát végzett idén, és megérdemli a helyét.
Arról ugyanakkor szó sem volt, hogy a Haas megválna tőle, a csapatfőnök, Komacu Ajao hangsúlyozta, mindkét fél folytatni szeretné az együttműködést, és biztosra vette, hogy megállapodnak. Bearman szintén leszögezte, hogy a Haasnál akar maradni, és kizárta azt a lehetőségét, hogy jövőre más istállónál versenyezzen.
A Haas végül is a Katari Nagydíj csütörtöki sajtónapján hivatalosan is megerősítette Bearman maradását, aki 2027 végéig írt alá hosszabbítást az amerikai csapattal, amivel a jövő évi mezőny is teljessé vált.
Arról, hogy mi állt a késlekedés hátterében, megoszlottak a sajtóértesülések: a Motorsport.com információi szerint a Haas ajánlata eleinte nem felelt meg Bearman és a képviselői elvárásainak, a RacingNews365 pedig arról számolt be, hogy a versenyző menedzsmentje más lehetőségeket is feltérképezett, melynek részeként az Alpine-nal is egyeztetett, és több alkalommal tárgyalt Flavio Briatoréval. Így az elmúlt napokban Franco Colapinto üléséről is voltak találgatások.
Azzal, hogy Bearman egy évre kötötte le magát a Haasszal, továbbra is nyitva hagyta maga előtt a lehetőséget arra, hogy adott esetben más csapatoknál is érdeklődjön, ha 2027 végén is marad a Leclerc, Hamilton páros a Ferrarinál. A brit egyértelmű célja a maranellói istálló, de egyelőre kérdéses, mikor valósulhat meg legközelebb az előrelépés. A Scuderia két versenyzője közötti feszültség azonban adott esetben a kezére is játszhat, ha az alakulat nem tudja rendezni sorait.
Míg Bearman körül sok bizonytalanság volt, az már közvetlenül a Las Vegas-i verseny után biztossá vált, hogy Rafael Camara az utolsó két hétvégén is a Haas autóját vezeti, vagyis a szabályok értelmében nem lesz lehetősége a pályán megszereznie a Formula–2-es bajnoki címet. A brazil két fordulóval a vége előtt hét ponttal előzi meg Nikola Colovot, míg a harmadik helyen álló Alex Dunne hátránya további 11 pont.
TELJESSÉ VÁLT A 2027-ES RAJTRÁCS
|Bearman szerződésével az utolsó ülés is elkelt a 2027-es idényre. Épp a Haas kivételével valamennyi csapat ugyanazzal a pilótapárossal vág neki a soron következő évnek, amellyel a mostanit is kezdte. Az amerikai csapattól Esteban Oconnak kellett idő előtt távoznia, az ő helyét ideiglenesen Hirakava Rjó vette át, míg az év utolsó három versenyén már Rafael Camara versenyez a helyén. A brazil pilóta emellett már korábban megállapodott 2027-re is a Haasszal.
|Rajtszám
|Név (nemzetiség)
|Csapat
|Motor
1
|Lando NORRIS (brit)
|McLaren
|Mercedes
81
|Oscar PIASTRI (ausztrál)
|McLaren
|Mercedes
3
|Max VERSTAPPEN (holland)
|Red Bull
|Red Bull Powertrains
6
|Isack HADJAR (francia)
|Red Bull
|Red Bull Powertrains
12
|Andrea Kimi ANTONELLI (olasz)
|Mercedes
|Mercedes
63
|George RUSSELL (brit)
|Mercedes
|Mercedes
44
|Lewis HAMILTON (brit)
|Ferrari
|Ferrari
16
|Charles LECLERC (monacói)
|Ferrari
|Ferrari
14
|Fernando ALONSO (spanyol)
|Aston Martin
|Honda
18
|Lance STROLL (kanadai)
|Aston Martin
|Honda
23
|Alexander ALBON (thaiföldi)
|Williams
|Mercedes
55
|Carlos SAINZ Jr. (spanyol)
|Williams
|Mercedes
10
|Pierre GASLY (francia)
|Alpine
|Mercedes
43
|Franco COLAPINTO (argentin)
|Alpine
|Mercedes
30
|Liam LAWSON (új-zélandi)
|Racing Bulls
|Red Bull Powertrains
41
|Arvid LINDBLAD (brit)
|Racing Bulls
|Red Bull Powertrains
87
|Oliver BEARMAN (brit)
|Haas
|Ferrari
|Rafael CAMARA (brazil)
|Haas
|Ferrari
27
|Nico HÜLKENBERG (német)
|Audi
|Audi
5
|Gabriel BORTOLETO (brazil)
|Audi
|Audi
11
|Sergio PÉREZ (mexikói)
|Cadillac
|Ferrari
77
|Valtteri BOTTAS (finn)
|Cadillac
|Ferrari
MI VÁRHATÓ A KATARI NAGYDÍJON?
Nincs megállás, szünet nélkül folytatódik a bajnokság: a 22., egyben a szezonzáró tripla hétvége második állomása Loszaíl, ahol az 5. Katari Nagydíjat rendezik meg. Az 5419 méter hosszú pálya 2021-ben látta először vendégül a Formula–1 mezőnyét, és bár a közel-keleti konfliktus miatt sokáig kérdéses volt a futam megrendezése, a sportág vezetői végül is úgy döntöttek, hogy Bahreinnel és Szaúd-Arábiával ellentétben Katarban és Abu-Dzabiban az előzetes tervek szerint zajlik le a futamhétvége.
A nyomvonal karakterét az egymásba fűződő, hosszú, gyors kanyarok adják, ami jelentős mértékben hat a gumikopásra is. Bár a Pirelli a C1-es, a C2-es és a C3-as keveréket hozza el a helyszínre, az előző évhez hasonlóan ezúttal is meghatározza, hány kör teljesíthető egy adott szetten. Az idei autók aerodinamikája és a megerősített abroncsok mellett a limit 25-ről 27 körre nőtt. Ez az érték a teljes hétvégén érvényes, és a körszámba a virtuális, valamint a valódi biztonsági autós szakasz alatt megtettek is beleszámítanak.
Ez azt jelenti, hogy a versenyen legalább két kiállásra lesz szükség, így a szokásosnál is jobban felerősödik az esetleges korlátozások figyelembevétele a stratégia kialakításánál. Ez az előző évben is szembetűnő volt: a csapatok nagy része már a 7. körben letudta az első kerékcserét, kihasználva, hogy a biztonsági autó mögött jóval kisebb időveszteséget jelent a kiállás.
A csapadék ezúttal nem szól bele a pályán zajló küzdelembe, az év leghidegebb hétvégéjét meleg, párás időjárású Katar követi, ahol mindhárom napon száraz körülményekre van kilátás. A pénteki nyitányon 27 Celsius-fokos maximális hőmérséklet várható, és a levegő nagyjából 24 Celsius-fokig hűl le a második, villanyfényes edzésre. Szombaton közel 30 Celsius-fok fogadja a mezőnyt, míg az időmérőre 22 fokot jósolnak. A vasárnapi verseny alatt pedig 22–24 fok között alakul a hőmérséklet, miközben a páratartalom 80 százalék felé is emelkedhet. A hétvége során pénteken lesz a legnagyobb szél, akkor 10–20 kilométer/órás széllökések is lehetnek.
Ami a történelmi múltat illeti, a négy eddigi Katari Nagydíjon négy különböző versenyző szerzett pole pozíciót, de csak két esetben született győzelem az élről rajtolva: 2021-ben Hamilton, 2023-ban Verstappen váltotta át az első rajthelyet a dobogó felső fokára. Rajtuk kívül más még nem diadalmaskodott a helyszínen, a holland első katari sikerét két további győzelem követte, így az idén immár sorozatban negyedszer nyerhet.
Ami a jelenlegi formát illeti, Verstappen mellett nemcsak a múltbeli sikerek szólnak: kilenc egymást követő dobogós helyezéssel a háta mögött érkezett a helyszínre, ráadásul a legutóbbi négy futamból hármat megnyert, így fő esélyesként készülhet az előttünk álló hétvégére.
A Red Bull szempontjából fontos, hogy újabb remek eredménnyel erősítse meg a harmadik helyet a konstruktőri bajnokságban, mivel hiába az előző versenyen elért siker, a McLaren a kettős pódiumnak köszönhetően 8 ponttal közeledett hozzá. A Brazíliában és Las Vegasban is fejlesztéseket bevető wokingiaknál egyértelmű az előrelépés, és hétvégén is jó esélyei lehetnek arra, hogy beleszóljanak az élen zajló küzdelembe.
Viszont nem lesz egyszerű dolguk: várhatóan a Mercedes is erős formát mutat, és most egyik versenyzőjének sem kell rajtbüntetéssel számolnia. Emellett a Ferrarit sem lehet előre leírni, a maranellóiak Silverstone-ban is meglepően jól teljesítettek, és ezúttal az abroncsok is kevesebb problémát okozhatnak nekik. Ezek alapján szoros, kiélezett csata várható a szombati időmérőn és a vasárnapi versenyen egyaránt.
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|PONT
|1.
|Kimi Antonelli*
|402
|2.
|Max Verstappen
|304
|3.
|Lewis Hamilton
|267
|4.
|George Russell
|264
|5.
|Lando Norris
|264
|6.
|Charles Leclerc
|250
|7.
|Oscar Piastri
|167
|8.
|Isack Hadjar
|122
|9.
|Liam Lawson
|89
|10.
|Pierre Gasly
|52
|11.
|Arvid Lindblad
|38
|12.
|Franco Colapinto
|35
|13.
|Oliver Bearman
|23
|14.
|Gabriel Bortoleto
|14
|15.
|Nico Hülkenberg
|14
|16.
|Carlos Sainz
|11
|17.
|Esteban Ocon
|7
|18.
|Fernando Alonso
|7
|19.
|Alexander Albon
|5
|20.
|Cunoda Juki
|1
|21.
|Hirakava Rjó
|1
|*: már bajnok.
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|Mercedes*
|666
|2.
|Ferrari
|517
|3.
|Red Bull-Ford
|440
|4.
|McLaren-Mercedes
|431
|5.
|Racing Bulls-Ford
|114
|6.
|Alpine-Mercedes
|87
|7.
|Haas-Ferrari
|31
|8.
|Audi
|28
|9.
|Williams-Mercedes
|16
|10.
|Aston Martin-Honda
|7
|11.
|Cadillac-Ferrari
|0
|*: már bajnok.
|5. KATARI NAGYDÍJ
|NOVEMBER 27., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|14.30–15.30
|2. szabadedzés
|18.00–19.00
|NOVEMBER 28., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|15.30–16.30
|Időmérő
|19.00–20.00
|NOVEMBER 29., VASÁRNAP
|A verseny (50 kör, 309.958 km) rajtja
|17.00
|HÁTRALÉVŐ VERSENY
|Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi
|december 6., 14.00