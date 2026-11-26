A LEGFRISSEBB TÉMÁK – ERRŐL BESZÉLNEK A PADDOCKBAN

Verstappen egyre közelebb az „ezüstéremhez”

Tovább folytatódott Max Verstappen menetelése: már szinte a múlt homályába vész, amikor a Red Bull még a középmezőnyben küzdött, és szinte elképzelhetetlennek tűnt, hogy a győzelemért szállhat harcba. A csapat már tizenhat dobogós helyezésnél tart az idén, miközben a holland pilóta sorozatban kilencedik alkalommal végzett a top 3-ban, és ebből négyszer a pódium tetején ünnepelhetett. A négyszeres bajnok ráadásul a legutóbbi hat versenyhétvégén több pontot gyűjtött, mint a Ferrari, a Mercedes vagy éppen a McLaren csapata.

A szezon hajrájára Verstappen a bajnoki második hely legnagyobb esélyesévé lépett elő, és a Las Vegas-i sikerével előnye már 37 pont a legközelebbi riválisa, Lewis Hamilton előtt, míg George Russell és Lando Norris hátránya további 3 pont. Bár a hátralévő két hétvégén még maximálisan 50 pont gyűjthető, és így akár többen is megelőzhetik a holland versenyzőt, a jelenlegi formát látva a saját kezében van a sorsa.

Bár Verstappen az elmúlt időszakban remek formában versenyez, és a Red Bull előrelépett a harmadik helyre a konstruktőri összetettben, egyelőre nem lefutott a harc a McLaren ellen, hiszen a wokingiak múlt hétvégén is 8 ponttal közeledni tudtak az osztrák riválisukhoz. A két csapatot 9 pont választja el egymástól két fordulóval a vége előtt, így érdemes lesz figyelemmel követni, ezúttal hogyan alakulnak az erőviszonyok.

Hátrébb a Haas és az Audi között nem változott a helyzet Las Vegasban, mivel egyik istálló sem szerzett pontot, így az amerikaiak előnye változatlanul 3 pont a hetedik helyért vívott csatában. Noha a Williams múlt hétvégén 4 ponttal közeledett mindkettejükhöz, a Haas előnye 15, míg az Audié 12 pont a grove-iak előtt.

Meddig tartható a helyzet a Ferrarinál?

Az előző versenyen újra összetűzésbe került egymással a Ferrari két versenyzője: Charles Leclerc a csapat kérése ellenére támadást indított Lewis Hamilton ellen, a két autó összeért, aminek következtében a brit megpördült és pozíciókat veszített, majd hetedikként zárt, míg a monacóit utólag 10 másodperces időbüntetéssel sújtották, és az utolsó pontszerző helyen ért célba. A csapat így újabb pontveszteséget szenvedett el, Hamilton pedig úgy véli, a tempójuk alapján akár a dobogóra is odaérhettek volna, ám a csatározások, valamint az incidens keresztülhúzták a számításaikat.

A csapatfőnök, Frédéric Vasseur nem is próbálta elrejteni a frusztráltságát: a leintés után azonnal magához rendelte Leclerc-t, és elfogadhatatlannak, valamint a csapat iránti tisztelet hiányának nevezte az esetet. A francia szakember különösen annak fényében volt dühös, hogy a Mexikóban történtek után már leült beszélni a versenyzőkkel, akik úgy nyilatkoztak, sikerült rendezniük a sorokat. A Scuderia a brazíliai egyeztetések után egyértelmű üzenetet fogalmazott meg, Las Vegasban pedig a verseny során is emlékeztette Leclerc-t arra, hogy a csapat érdekeit tartsa szem előtt.

Míg Hamilton a mexikói incidens után nyilvánosan is keményen bírálta a csapattársát, a Las Vegas-i esetet követően elmondta, ő mindent megtett, illetve elmondott, amit csak lehetett, és a csapat felelőssége, hogy a háttérben megtegye a szükséges lépéseket. Vasseur újabb egyeztetést helyezett kilátásba, így érdekes lesz látni, miként viszonyul egymáshoz Leclerc és Hamilton Katarban.