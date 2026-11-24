Nemcsak Sallai Roland, hanem Victor Osimhen és Rafael Leao is hiányzott sérülés miatt a Galatasarayból, és ez meg is látszott a csapat játékán, amely az első félidőben nem is találta el a kaput – egy próbálkozásból 0.02-es xG alakult ki. Az Aston Villa sem vállalt kockázatot, így szintén nem dolgoztatta meg az ellenfél kapusát, de egy fokkal közelebb állt a vezetés megszerzéséhez az első 45 perc során.

A fordulás után sem a helyzetek, inkább a durvaságok álltak a középpontban, és mindkét csapat megúszott egy piros lapot. Aztán a hajrához közeledve megszerezte a vezetést a hazai együttes, egy szöglet után Deniz Gül fejelt a kapuba, aki az első gólját szerezte Galata-színekben és a Bajnokok Ligájában is – a Portótól 10 millió euróért vett támadó örömét csillapította, hogy a fejese előtt Nicolas Jackson arcon rúgta, ami miatt percekig ápolni kellett, mivel felrepedt a szemöldöke. Igyekeztek váltani a birminghamiek, növelték is a tempót, de nagy helyzetet nem tudtak kidolgozni – a Galatasaray nyerte meg a két csapat első egymás elleni mérkőzését, zsinórban harmadik sikerét aratva a BL-ben. 1–0

Norvégiában sem a legizgalmasabb meccset játszották a felek, de végig a Bodö/Glimt állt közelebb a győzelemhez, és a 92. percben sikerült is bevinnie a győztes találatot – Andreas Helmersen közeli fejese után a labda áthaladt a gólvonalon. A LASK két győzelem után ezúttal pont nélkül maradt, a norvégok harmadik hazai BL-mérkőzésükön sem kaptak gólt. 1–0

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

Galatasaray (török)–Aston Villa (angol) 1–0 (Gül 77.)

Bodö/Glimt (norvég)–Linzer ASK (osztrák) 1–0 (Helmersen 90+2.)