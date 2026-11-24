Kedd reggel csendesen csordogáltak a játékosok az Aréna Savaria parkettjére, átmozgató dobóedzésre készülődött Gasper Okorn legénysége, megspékelve egy kis konditermi munkával. Az előzetesen kiadott bő keretből hiányzik a Valencia centere, Nate Reuvers, aki sérült és még két hétig biztosan nem bevethető, valamint térdfájdalmak miatt nem lehet ott a többiekkel Pallai Tamás, a Szolnok bedobója.

A meghívottak között szerepel viszont Lukács Norbert, aki lényegében tavasz óta klub nélküli, ebben az idényben csak a válogatottal, augusztusban játszott tétmérkőzést Észtország és Szlovénia ellen, azóta a megfelelő ajánlatra vár.

„Nyilván hiányzik a játék, régóta nem játszottam mérkőzést – mondta a 25 éves bedobó. – Egyénileg edzek Budapesten Horváth Kristóf segítségével, és próbálom magam a lehető legjobb állapotban tartani, ha érkezik megkeresés, akkor rögtön bevethető legyek.”

Lukács Norbert nem titkolja, voltak korábban ajánlatai, de különböző okok miatt egyiket sem fogadta el, és továbbra is várja az ideális lehetőséget.

„Nehéz megítélni, milyen erőben vagyok, mivel augusztus vége óta nem edzettem öt az öt ellen – folytatta a 204 centiméter magas játékos. – A mostani edzések alapján jól érzem magam, igaz, vissza kell rázódni a ritmusba, de azért ezt még nem mondanám nagyon hosszú kihagyásnak.”

Lukács Norbert hozzátette, nagyon jó együtt lenni a társakkal a válogatottban, teljesen más csapattal edzeni és abban bízik, hogy még ebben az évben megoldódik a helyzete, hamarosan lesz csapata. Ettől függetlenül a legfontosabb számára most az, hogy Svédország és Szlovénia ellen sikeres legyen a magyar válogatott.

„Úgy gondolom, ismét két olyan ellenféllel találkozunk, amelyek hasonló erősségűek, mint mi – folytatta a játékos. – Tisztában vagyunk vele, hogy Stockholmban nem egyszerű nyerni, viszont szerintem mindkét meccsen meg lehet az esély a győzelemre. Nem segít, hogy nem lehet velünk Nate Reuvers, nem teljes a keretünk, de így is mindent megteszünk, hogy sikeresek legyünk.”

Lukács szerint elsősorban a saját játékukra kell összpontosítaniuk, hogy az rendben legyen, de figyelik, hogy az ellenfelek milyen csapattal állnak fel, és felkészülnek minden eshetőségre. Az előző évadban Oroszországban pattogtató kosaras tisztában van vele, hogy Reuvers hiányában Golomán Györgynek végig centert kell játszania, így négyes poszton Cseh Botonddal és Valerio-Bodon Vincenttel kell osztozkodnia majd a perceken.

„Azt hiszem, ugyanaz lesz a feladatom, mint eddig: keményen kell védekeznem, agresszívan játszanom” – tette hozzá Lukács Norbert, aki azt is tudja, személyes sorsán is fordíthat azzal, ha a következő két meccsen jól teljesít.

Az egész csapatnak az álma ugyanaz: szeretne ott lenni a világbajnokságon.

Benke Szilárd (Atomerőmű SE), Cseh Botond (Szolnok), Golomán György (Legia Warszawa; lengyel), Krnjajszki Borisz (Szolnok), Lukács Norbert (klub nélkül), Meleg Gergő (Alba Fehérvár), Perl Zoltán, Tanoh Dez András, Váradi Benedek (mind Falco), Radó Ádám, Valerio-Bodon Vincent (mindkettő Honvéd), Somogyi Ádám (Bilbao; spanyol) A magyar válogatott kerete

KOSÁRLABDA

FÉRFI VB-SELEJTEZŐ, L-CSOPORT

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18.00: Észtország–Franciaország

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20.30: Franciaország–Svédország