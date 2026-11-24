BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ
Arsenal (angol)–Borussia Dortmund (német) 1–0 – élőben az NSO-n!
London, Emirates Stadion. V: Mariani (olasz)
ARSENAL: Kepa Arrizzabalaga – White, Konsa, Gabriel, Hincapié – Lewis-Skelly, Rice – Madueke, Ödegaard, Colisz – Gyökeres. Menedzser: Mikel Arteta
A kispadon: Meslier, Porter (kapusok), Saliba, Mosquera, Eze, J. Timber, Merino, Havertz, Calafiori, Bruno Guiamares, Dowman
BVB: Kobel – Ryerson, Gadou, Anton, Schlotterbeck, Svensson – Jo. Bellingham, Veerman, Nmecha – Beier, Fábio Silva. Vezetőedző: Niko Kovac
A kispadon: Drewes, Meyer (kapusok), Benszebaini, Guirassy, Chukwuemeka, Nwaneri, Karecasz, F. Mane, Albert, E. Dos Santos, Reggiani
Gólszerző: Gyökeres (10.)
Cikkünk folyamatosan frissül.