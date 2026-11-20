Az idényben továbbra is veretlen FTC az Eger vendégeként sem maradt pont nélkül, bár a papírforma ezúttal nem érvényesült olyan könnyedén, mint azt a két csapat addigi mérlege alapján várni lehetett. A fővárosiak a találkozó előtt nyolc győzelemmel és egy döntetlennel álltak, míg az egriek még pont nélkül szerepeltek a bajnokságban. A vendégek a szünetre négygólos előnyt dolgoztak ki (18–22), ám a mérkőzés a folytatásban is tartogatott izgalmakat: hét perccel a lefújás előtt még mindig „csak” négy találat választotta el a feleket. Az FTC 38–31-re nyert. A mezőny legeredményesebb játékosa a ferencvárosi Klujber Katrin volt, aki mind a nyolc lövését gólra váltotta. Az egri oldalon Pankotai Luca bizonyult a legeredményesebbnek, hét próbálkozásból hétszer talált a kapuba.

A DVSC Skyline számára jóval simábban alakult a Kisvárda elleni hazai összecsapás: a debreceniek 34–18-as győzelemmel szerezték meg a két pontot. A Budaörs szintén magabiztosan teljesített saját közönsége előtt, és 32–23-ra múlta felül az MTK Budapestet.

KÉZILABDA

NŐI NB I, 9. FORDULÓ

DVSC Skyline–Kisvárda Master Good SE 34–18 (17–10)

Moyra-Budaörs United Shipping–MTK Budapest 32–23 (18–13)

Eger Eszterházy SzSE–FTC-Toyota Kovács 31–38 (18–22)

Részletes jegyzőkönyvek később...