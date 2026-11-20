A PLER mindkét félidőben két góllal bizonyult jobbnak ellenfelénél, így végül magabiztosan zárta a találkozót. A magyar csapatból Tóth Ádám nyújtott kiemelkedő teljesítményt: mind a nyolc lövéséből betalált, ezzel a mérkőzés legeredményesebb játékosa lett. A vendégeknél Guilherme Miguel Torriani szintén hibátlanul célzott, hét próbálkozásból hét gólt szerzett.

Az AEK kapujában három játékos is lehetőséget kapott. Közülük Konsztantinosz Kotandisz három védést mutatott be, míg a magyar hálóőr, Kránitz Zoltán kilenc alkalommal hárította az ellenfél lövését. Az utolsó öt percben már csak a PLER talált be, 30–30-ról 34–30-ra nyert, és négygólos előnyt harcolt ki a jövő hét szombat délutáni hazai visszavágóra.

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-KUPA

3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

AEK Athén (görög)–PLER-Budapest 30–34 (16–18)

Athén, 250 néző. V: Oyarzun, Zaragüeta (spanyolok)

AEK: De Souza, Kotanidisz, Varpe (kapusok), Arampacisz 2, Carvalho 4, Da Silva Barros 2, Haritonidisz 1, Kovacec 1, Kukulasz 3, Macuoka 2, Papadonisziu 2, Safranko 1, Torriani 7 (5), Vistorop 3, Zennadi 2. Edző: Rafael Leite Ribeiro

PLER: Kránitz – Tóth Á. 8 (1), Markez 5, Mikita 2, Kemény 3, Vuksic 2, Fekete Á. 1. Csere: Bősz (kapus), Sinkovits 6, Ocvirk 5, Hegedüs M. 2, Borsos T. Edző: Lepsényi Sándor

Az eredmény alakulása. 4. perc: 2–1. 10. p.: 6–6. 17. p.: 10–10. 25. p.: 14–14. 32. p.: 16–20. 39. p.: 20–22. 44. p.: 24–24. 55. p.: 30–30. Kiállítások: 4, ill. 6 perc. Hétméteresek: 6/5, ill. 1/1