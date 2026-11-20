A Magyar Jégkorongszövetségben pénteken elkészítették a Magyar Kupa 4. fordulójának párosítását, amelynek értelmében az UTE Székesfehérvárra, a Budapest Jégkorong Akadémia HC pedig Debrecenbe utazik.
Az újpestiek a FEHA19 vendégei lesznek, míg a BJAHC a debreceni egyetemi csapattal került össze. Az úgynevezett vaksorsoláson az is eldőlt, hogy előbbi párosítás nyertese a kiemelt két együttes közül a Hydro Fehérvár AV19 ellenfele lesz a négyes döntőben, míg az utóbbi összecsapás győztese a címvédő FTC-Telekommal játszik.
A párharcok egy mérkőzésen dőlnek el.
Az Officium Magyar Kupa négyes döntőjét január 30-án és 31-én rendezik meg.
JÉGKORONG
MAGYAR KUPA
A 4. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA
FEHA19–UTE
DEAC–Budapest Jégkorong Akadémia HC
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