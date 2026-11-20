Az újpestiek a FEHA19 vendégei lesznek, míg a BJAHC a debreceni egyetemi csapattal került össze. Az úgynevezett vaksorsoláson az is eldőlt, hogy előbbi párosítás nyertese a kiemelt két együttes közül a Hydro Fehérvár AV19 ellenfele lesz a négyes döntőben, míg az utóbbi összecsapás győztese a címvédő FTC-Telekommal játszik.

A párharcok egy mérkőzésen dőlnek el.

Az Officium Magyar Kupa négyes döntőjét január 30-án és 31-én rendezik meg.

JÉGKORONG

MAGYAR KUPA

A 4. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA

FEHA19–UTE

DEAC–Budapest Jégkorong Akadémia HC