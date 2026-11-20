A gól nélküli első játékrész után a füredieknél Doktor Zsolt duplázott, illetve Sármány Kristóf is betalált, az egriek gólját Tóth Thomas Adam szerezte. A sikerrel a Tiszafüred megelőzte az immár zsinórban hat vereséget számláló egrieket, és ideiglenesen feljött a tabella 11. helyére.

LABDARÚGÓ NB III

17. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

Tiszafüredi VSE–Eger SE 3–1

Szombaton játsszák

11.00: Debreceni VSC II–Diósgyőri VTK II-Opus Titánok

13.00: Bacsó Beton-Cigánd SE–Ózd-Sajóvölgye

13.00: Tarpa SC–Debreceni EAC

13.00: Gödöllői SK–Mátészalkai MTK

13.00: Termálfürdő FC Tiszaújváros–Salgótarjáni BTC

Vasárnap játsszák

11.00: Nyíregyháza Spartacus FC II–Füzesabonyi SC

11.00: Kisvárda Master Good II–Hajdúnánás FK