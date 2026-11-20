NB III: zsinórban hat vereséggel zárta az őszt az Eger
Egy mérkőzést már pénteken lejátszottak a labdarúgó NB III Északkeleti csoportjának 17., tavaszról előrehozott játéknapján. Ezen a Tiszafüred hazai pályán 3–1-re legyőzte az Egert.
A gól nélküli első játékrész után a füredieknél Doktor Zsolt duplázott, illetve Sármány Kristóf is betalált, az egriek gólját Tóth Thomas Adam szerezte. A sikerrel a Tiszafüred megelőzte az immár zsinórban hat vereséget számláló egrieket, és ideiglenesen feljött a tabella 11. helyére.
LABDARÚGÓ NB III
17. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
Tiszafüredi VSE–Eger SE 3–1
Szombaton játsszák
11.00: Debreceni VSC II–Diósgyőri VTK II-Opus Titánok
13.00: Bacsó Beton-Cigánd SE–Ózd-Sajóvölgye
13.00: Tarpa SC–Debreceni EAC
13.00: Gödöllői SK–Mátészalkai MTK
13.00: Termálfürdő FC Tiszaújváros–Salgótarjáni BTC
Vasárnap játsszák
11.00: Nyíregyháza Spartacus FC II–Füzesabonyi SC
11.00: Kisvárda Master Good II–Hajdúnánás FK
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