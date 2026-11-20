Szétlövés döntött Kaposváron és Szegeden is a férfi vízilabda ob I-ben
A férfi vízilabda ob I 7. fordulójából elhalasztott mérkőzésén a Kaposvár ötméteresekkel győzte le az Egert, és a 11. fordulóból előrehozott találkozón a Szeged is szétlövésben kerekedett felül a Szentesen.
Kaposváron a házigazdák meglepetésre végig egyenrangú partnerei voltak az ötödik helyen álló egrieknek, és 17–16-ra diadalmaskodtak, ezzel harmadik győzelmüket szerezték meg a szezonban.
Szegeden is a házigazda nyert szétlövés után, éspedig a Szentes ellen, amely ezzel együtt is megszerezte első pontját.
VÍZILABDA
FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ
7. FORDULÓ, ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS
Kaposvári VK–One Eger 13–13 (2–4, 3–2, 4–3, 4–4) – ötméteresekkel 4–3
11. FORDULÓ, ELŐREHOZOTT MÉRKŐZÉS
Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell–Metalcom-Szentes 12–12 (5–1, 4–5, 1–3, 2–3) – ötméteresekkel 4–3
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