Kaposváron a házigazdák meglepetésre végig egyenrangú partnerei voltak az ötödik helyen álló egrieknek, és 17–16-ra diadalmaskodtak, ezzel harmadik győzelmüket szerezték meg a szezonban.

Szegeden is a házigazda nyert szétlövés után, éspedig a Szentes ellen, amely ezzel együtt is megszerezte első pontját.

VÍZILABDA

FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ

7. FORDULÓ, ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS

Kaposvári VK–One Eger 13–13 (2–4, 3–2, 4–3, 4–4) – ötméteresekkel 4–3

11. FORDULÓ, ELŐREHOZOTT MÉRKŐZÉS

Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell–Metalcom-Szentes 12–12 (5–1, 4–5, 1–3, 2–3) – ötméteresekkel 4–3