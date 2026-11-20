Az 54 éves szakember, már manchesteri trénerként tartott első sajtótájékoztatóján kijelentette, Bruno Fernandes marad a csapatkapitány, majd elmondta, hogyan ismerkedett meg a keret többi tagjával.

„Tegnap három órát töltöttem azzal, hogy az irodámban egyenként elbeszélgettem a játékosokkal. Lehet, hogy néhány sérült játékos kimaradt, de a következő napokban mindenkivel lesz lehetőségem négyszemközt beszélni” – fogalmazott.

A United közelmúltbeli igazolásait éles kritikák érték, mivel az előző edző, Michael Carrick nehéz helyzetbe került a klub nyári átigazolási koncepciója miatt, amelyet Jason Wilcox sportigazgató felügyelt. Hogy a jövőben hasonló ne fordulhasson elő, Pochettino vázolta a terveit.

„Minden a szervezeti felépítéstől, a kommunikációtól és a különböző területek megfelelő kapcsolatától függ. Vezetőedzőként tudom, hogy én döntök adott mérkőzéskeret kialakításáról, én jelölöm ki a kezdőcsapatot, illetve én hajtom végre a cseréket is. A jövőben azonban szeretnék részt venni a keretet érintő összes fontos döntésben, végtére is, a Manchester United egy futballklub” – szögezte le a Tottenham és a Chelsea korábbi vezetőedzője, aki legutóbb az Egyesült Államok válogatottjának szövetségi kapitányaként dolgozott.

A 20-szoros angol bajnok a 18., kiesést jelentő helyen áll a húszcsapatos mezőnyben, Pochettino pedig vasárnap a negyedik – Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost is foglalkoztató – Liverpool elleni idegenbeli bajnokival mutatkozik be új csapatánál.

Ami a magyar válogatott csapatkapitányát illeti, Andoni Iraola vezetőedző elmondta, Szoboszlai térde egészséges, pénteken már kötés nélkül edzett, s minden bizonnyal pályára lép a vasárnapi rangadón.

ANGOL PREMIER LEAGUE

11. FORDULÓ

Vasárnap, 17.30: Liverpool–Manchester United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!