Nemzeti Sportrádió

Gálfi Dalma bejutott a lisszaboni elődöntőbe

P. GY. B. P. GY. B.
2026.10.16. 13:51
Gálfi már a legjobb négy között jár Lisszabonban (Fotó: Getty Images)
Címkék
Gálfi Dalma Francesca Jones WTA
Gálfi Dalma két szettben legyőzte Francesca Jonest, és bejutott a legjobb négy közé a Lisszabonban zajló WTA-tenisztornán.

Gálfi Dalma két portugál ellenfelet legyőzve jutott be a legjobb nyolc közé Lisszabonban, és harmadik mérkőzésén a brit Francesca Jonesszal találkozott.

A második helyen kiemelt brit a negyeddöntőben veszített először szettet, Gálfi ugyanis a nyitó játszmában kétszer elvette ellenfele adogatását, míg Jones bréklabdáit sikerrel hárította.

Gálfi a második játszmában is kettős brékelőnybe került, de abból egyet ledolgozott Jones. A világranglista-104. helyezett teniszezőnek azonban már nem volt több bréklehetősége, így Gálfi két szettben biztossá tette helyét a legjobb négy között, ahol a spanyol Leyre Romeróval találkozik.

TENISZ
WTA-TORNA, LISSZABON, NEGYEDDÖNTŐ
Gálfi (magyar, 7.)–F. Jones (brit, 2.) 6:2, 6:4

Gálfi Dalma Francesca Jones WTA
Legfrissebb hírek

Gálfi Dalma hat mérkőzéslabdáról, rekordmeccsen fordított a lisszaboni tenisztornán

Tenisz
23 órája

Tenisz: Bondár és Marozsán is rontott, Djokovics újra a legjobb tízben a világranglistán

Tenisz
2026.10.12. 12:57

Bondár Anna az első fordulóban búcsúzott Vuhanban

Tenisz
2026.10.12. 09:18

Bondár Anna nem jutott főtáblára Vuhanban

Tenisz
2026.10.11. 10:10

Ellenfele feladta, Bondár Anna győzelemmel kezdte a vuhani teniszversenyt

Tenisz
2026.10.10. 11:49

Gálfi Dalma búcsúzott a samsuni tenisztornán

Tenisz
2026.10.07. 15:59

Szabalenka is búcsúzott a pekingi tenisztornán

Tenisz
2026.10.04. 12:19

Jövőre az összes közös lebonyolítású ezres tenisztornán egyenlő lesz a díjazás

Tenisz
2026.10.01. 19:04