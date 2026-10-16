Gálfi Dalma bejutott a lisszaboni elődöntőbe

Gálfi Dalma két portugál ellenfelet legyőzve jutott be a legjobb nyolc közé Lisszabonban, és harmadik mérkőzésén a brit Francesca Jonesszal találkozott.

A második helyen kiemelt brit a negyeddöntőben veszített először szettet, Gálfi ugyanis a nyitó játszmában kétszer elvette ellenfele adogatását, míg Jones bréklabdáit sikerrel hárította.

Gálfi a második játszmában is kettős brékelőnybe került, de abból egyet ledolgozott Jones. A világranglista-104. helyezett teniszezőnek azonban már nem volt több bréklehetősége, így Gálfi két szettben biztossá tette helyét a legjobb négy között, ahol a spanyol Leyre Romeróval találkozik.

TENISZ

WTA-TORNA, LISSZABON, NEGYEDDÖNTŐ

Gálfi (magyar, 7.)–F. Jones (brit, 2.) 6:2, 6:4