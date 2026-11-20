Kiütéses sikert aratott az MTK a női NB I-ben
A női labdarúgó NB I utolsó őszi, 16. fordulójában az MTK hazai pályán 8–0-ra kiütötte a sereghajtó Szekszárdot péntek délután.
Az MTK a sikerével feljött a második helyre. Simon Luca három, Anasztaszija Mihal két, Zágor Bernadett, Farkas Panna és Gávris Gabriella egy-egy gólt szerzett.
NŐI NB I
16. FORDULÓ
MTK Budapest–Szekszárd FC 8–0
SZOMBATON JÁTSSZÁK
11.00: Puskás Akadémia FC–FTC-Telekom
13.00: Kész-St. Mihály Szeged–PMFC
13.00: DVTK–Astra HFC
VASÁRNAP JÁTSSZÁK
11.00: Videoton FC Fehérvár–ETO FC
CSÜTÖRTÖKÖN JÁTSZOTTÁK
Kispest-Honvéd FC–Újpest FC 1–1
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