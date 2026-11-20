Az új megállapodás 2029-ig érvényes, és annak ellenére született meg, hogy a 33 éves német szakember a nyáron felfüggesztett eltiltást kapott az Angol Labdarúgó-szövetség (FA) versenybizottságától, továbbá 28 ezer font, hozzávetőlegesen 12.5 millió forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezték, miután elismerte, hogy az előző idény végén engedélyezte három rivális klub edzéseinek titkos megfigyelését. A szankciókat független bizottság szabta ki az edző meghallgatását követően, az FA pedig októberben megerősítette, hogy a felfüggesztett eltiltás a 2027–2028-as idény végéig érvényes.

„Néhány hete kezdtünk el tárgyalni, a cél pedig egyértelmű, vagyis ugyanazzal az elkötelezettséggel futballozni, ahogyan az elmúlt tizenkét hónapban is tettük” – mondta Eckert a klub honlapjának nyilatkozva a szerződéshosszabbítást követően. Hozzátette: olyan úton indultak el, amelynek még a feléhez sem értek, és rengeteg közös munka vár még a mindannyiukra.

A német szakember 2025 nyarán vette át a szakmai munka irányítását a csapatnál, amely éppen kiesett a Premier League-ből. Májusban a Southampton a negyedik helyen végzett a másodosztályban, és készülhetett a feljutásról döntő rájátszásra, amelyben a Middlesbrough-t 2–1-es összesítéssel már ki is ejtette, amikor kirobbant a botrány. Az EFL akkori közleménye szerint a klub elismerte a liga szabályainak többszöri megsértését, vagyis hogy jogosulatlanul készített filmfelvételeket a rájátszásban érintett másik három klub, a Middlesbrough, a Millwall és a Hull City edzésein.

A Southamptont az EFL kizárta a rájátszásból, mellékbüntetésként pedig négy pont levonással kezdhette a jelenlegi idényt, amelyben 15 fordulót követően a hetedik helyen áll, mindössze öt pont lemaradással a listavezető Birminghamtől.