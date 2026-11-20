Úgy tűnik, elérkezett a végjáték a dunaújvárosi női kézilabda történetében. A duol.hu szerint felszámolás alá került a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémiát működtető gazdasági társaság, amivel újabb, talán az eddigi legsúlyosabb csapás érte a nagy múltú klubot.

A dunaújvárosi kézilabdázás korábban a magyar és a nemzetközi mezőny meghatározó szereplője volt. Az egyesület elődei öt magyar bajnoki címet, öt ezüst- és két bronzérmet, valamint öt Magyar Kupa-győzelmet ünnepelhettek. Nemzetközi szinten is maradandót alkottak: 1995-ben KEK-et, 1998-ban EHF-kupát, 1999-ben Bajnokok Ligáját, majd 2016-ban ismét EHF-kupát nyertek.

Hónapok óta egyre mélyebb a válság

A klub súlyos anyagi problémái közel egy éve kerültek a nyilvánosság elé. A jelentős tartozások miatt az NB I-es csapat játékosainak többsége egymás után távozott, 2026 februárjában pedig az akkori klubvezetés is felállt. Az idényt végül Zubai Gábor irányításával, utánpótláskorú játékosokkal fejezte be az együttes, amely negyvenhét év után búcsúzott az élvonaltól.

A következő idényben már csak az NB II-ben indulhatott a csapat, miközben a korábbi tartozások továbbra is súlyos terhet jelentettek. A helyzetet jól érzékeltette, hogy a nyári hónapokban a csarnokban még az áramellátást is kikapcsolták a felhalmozott díjhátralék miatt.

A tulajdonos dunaújvárosi önkormányzat több alkalommal is megpróbált segítséget nyújtani. Augusztusban döntöttek a mintegy 80 millió forintos banki tartozás átvállalásáról, korábban pedig az önkormányzat megvásárolta a Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-től az akadémiához kapcsolódó, mintegy 224.7 millió forintos kölcsön- és távhőkövetelést. Emellett a DVG Zrt. a nyár folyamán további 63 millió forintos kölcsönt biztosított a klubnak a járuléktartozások rendezésére.

Mindezek ellenére a helyzet nem rendeződött.

A felnőtt csapatban fiatal, nagyrészt utánpótláskorú játékosok próbáltak helytállni az NB II-ben, és több szép győzelmet is arattak. Ugyanezek a kézilabdázók az utánpótlás-bajnokságokban is komoly feladatokat vállaltak. A pályán tehát voltak biztató eredmények, a háttérben azonban továbbra is egyre súlyosabb problémák tornyosultak.

A múlt héten újabb vezetői változás következett: a közgyűlés leváltotta a klub ügyvezetőjét, Mázló Imrét, és a pozíciót a DVG Zrt. vezetője kapta meg.

November 18-án aztán a dolgozók is megszólaltak. A klub valamennyi munkatársa által aláírt nyílt levélben fordultak a polgármesterhez és az önkormányzathoz. A közlemény szerint már négy-héthavi munkabérrel tartozik nekik a klub. A munkavállalók nemcsak elmaradt fizetésük rendezését sürgették, hanem az akadémia működéséért és a sportoló gyermekek jövőjéért is aggódtak.