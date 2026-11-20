Végleg megpecsételődhet a dunaújvárosi kézilabda sorsa: felszámolás alá került a DKKA-t működtető cég
Úgy tűnik, elérkezett a végjáték a dunaújvárosi női kézilabda történetében. A duol.hu szerint felszámolás alá került a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémiát működtető gazdasági társaság, amivel újabb, talán az eddigi legsúlyosabb csapás érte a nagy múltú klubot.
A dunaújvárosi kézilabdázás korábban a magyar és a nemzetközi mezőny meghatározó szereplője volt. Az egyesület elődei öt magyar bajnoki címet, öt ezüst- és két bronzérmet, valamint öt Magyar Kupa-győzelmet ünnepelhettek. Nemzetközi szinten is maradandót alkottak: 1995-ben KEK-et, 1998-ban EHF-kupát, 1999-ben Bajnokok Ligáját, majd 2016-ban ismét EHF-kupát nyertek.
Hónapok óta egyre mélyebb a válság
A klub súlyos anyagi problémái közel egy éve kerültek a nyilvánosság elé. A jelentős tartozások miatt az NB I-es csapat játékosainak többsége egymás után távozott, 2026 februárjában pedig az akkori klubvezetés is felállt. Az idényt végül Zubai Gábor irányításával, utánpótláskorú játékosokkal fejezte be az együttes, amely negyvenhét év után búcsúzott az élvonaltól.
A következő idényben már csak az NB II-ben indulhatott a csapat, miközben a korábbi tartozások továbbra is súlyos terhet jelentettek. A helyzetet jól érzékeltette, hogy a nyári hónapokban a csarnokban még az áramellátást is kikapcsolták a felhalmozott díjhátralék miatt.
A tulajdonos dunaújvárosi önkormányzat több alkalommal is megpróbált segítséget nyújtani. Augusztusban döntöttek a mintegy 80 millió forintos banki tartozás átvállalásáról, korábban pedig az önkormányzat megvásárolta a Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-től az akadémiához kapcsolódó, mintegy 224.7 millió forintos kölcsön- és távhőkövetelést. Emellett a DVG Zrt. a nyár folyamán további 63 millió forintos kölcsönt biztosított a klubnak a járuléktartozások rendezésére.
Mindezek ellenére a helyzet nem rendeződött.
A felnőtt csapatban fiatal, nagyrészt utánpótláskorú játékosok próbáltak helytállni az NB II-ben, és több szép győzelmet is arattak. Ugyanezek a kézilabdázók az utánpótlás-bajnokságokban is komoly feladatokat vállaltak. A pályán tehát voltak biztató eredmények, a háttérben azonban továbbra is egyre súlyosabb problémák tornyosultak.
A múlt héten újabb vezetői változás következett: a közgyűlés leváltotta a klub ügyvezetőjét, Mázló Imrét, és a pozíciót a DVG Zrt. vezetője kapta meg.
November 18-án aztán a dolgozók is megszólaltak. A klub valamennyi munkatársa által aláírt nyílt levélben fordultak a polgármesterhez és az önkormányzathoz. A közlemény szerint már négy-héthavi munkabérrel tartozik nekik a klub. A munkavállalók nemcsak elmaradt fizetésük rendezését sürgették, hanem az akadémia működéséért és a sportoló gyermekek jövőjéért is aggódtak.
Felszámolóbiztos vette át a klub irányítását
A legújabb fejlemény november 19-én vált hivatalossá, amikor megjelent a Magyar Közlönyben a felszámolási eljárásról szóló hirdetmény.
A cégnyilvántartás adatai szerint a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. képviseletét immár a budapesti ProTrust Reorganizáció Felszámoló és Befektetési Kft. látja el. A bíróság felszámolóbiztosként Gaszmann Zoltánt jelölte ki.
A történtekről az önkormányzat képviseletében Medgyesi Miklós kabinetvezető is nyilatkozott. Megerősítette, hogy a bíróság jogerősen elrendelte a gazdasági társaság felszámolását, az eljárást pedig a korábbi klubvezetéshez köthető DKKA SE kezdeményezte.
A felszámolás elrendelésével az önkormányzat tulajdonosi jogkörei megszűntek, a cég működésével és vagyonával kapcsolatos döntések innentől a felszámoló hatáskörébe tartoznak.
Medgyesi Miklós elmondása szerint Pintér Tamás polgármester már egyeztetett a felszámolóval, aki hamarosan megkezdi a munkáját. A tartozások rendezése érdekében a cég vagyonelemeinek értékesítésére is sor kerülhet.
A dolgozók elmaradt bérének kifizetésében a Bérgarancia Alap nyújthat segítséget, meghatározott feltételek és korlátok mellett. A kifizetések intézése a felszámoló feladata lesz.
Az önkormányzat később külön közleményben is megerősítette a történteket. Ebben hangsúlyozták: a felszámolás jogerős elrendelését követően már nincs törvényes lehetőségük arra, hogy tulajdonosként beavatkozzanak a társaság működésébe.
Bár a dunaújvárosi közgyűlés november 12-én még a DVG Zrt.-t választotta meg a DKKA ügyvezetőjének, a felszámolási eljárás megindulásával ez a döntés már nem biztosít irányítási jogot. A céget ugyanis a felszámolóbiztos képviseli.
Zubai Gábor: Harcolunk azért, hogy a gyerekek befejezhessék a szezont
A történtek után a duol.hu megkereste Zubai Gábor vezetőedzőt is, aki elmondta: a hír őket is váratlanul érte, és egyelőre még nem kaptak tájékoztatást arról, hogy a szombatra tervezett, Szekszárd elleni hazai mérkőzés elmaradna.
„Ezek szerint a felszámoló lett a gazdánk. A jövő héten körbe kell járni, milyen lehetőségek és opciók vannak. Az biztos, mi harcolunk azért, hogy a gyerekek be tudják fejezni a szezont. Most, hogy még egy napja sincs, hogy tudjuk a hírt, jelen pillanatban nem tudunk rá reagálni. Nem tudjuk, mi lesz a csapatokkal, az itt sportoló fiatalokkal” – fogalmazott a vezetőedző.
Zubai Gábor szerint rendkívül nehéz megélni, hogy egy ilyen nagy múltú klub megszűnése reális közelségbe került.
„Nagyon kellemetlen ez a helyzet, nagyon rossz érzés, hogy ez a klub megszűnik, ezzel együtt a Dunaújvárosi Kohász KA neve is. Ugyanakkor a magam nevében mondhatom, legalább már tudjuk, mi a helyzet, mert borzasztó érzés volt ebben a bizonytalanságban élni és dolgozni hónapokon át” – tette hozzá.
A szombati mérkőzés tehát egyelőre még szerepel a csapat tervei között, a hosszabb távú jövő azonban teljesen bizonytalanná vált.
A dunaújvárosi kézilabdázás több évtizedes sikertörténete most olyan ponthoz érkezett, ahonnan már nem a bajnoki eredmények, hanem a klub fennmaradása, a fiatal sportolók jövője és a dolgozók elmaradt bérének rendezése a legfontosabb kérdés. Egyelőre az sem tudható, mi maradhat meg abból az egyesületből, amely egykor Európa trónjára is felért.