Gálfi Dalma hat mérkőzéslabdáról, rekordmeccsen fordított a lisszaboni tenisztornán

A világranglistán 152. játékos a csütörtöki nyolcaddöntőben a hazai közönség előtt szereplő Matilde Jorge-zsal csapott össze, aki a 245. helyen áll. Az első szettet a top 200-on belül még sosem járt ellenfél hozta, aki a második – több mint másfél órás – játszma rövidítésében öt meccslabdát is elszalasztott, a balatonfüredi teniszező pedig kiegyenlített.

Az utolsó felvonás is heroikus küzdelmet hozott, a portugál 5:4-nél adogatóként ismét elpuskázott egy mérkőzéslabdát, a hetedik helyen kiemelt Gálfi pedig 3:5-ről sorozatban négy gémet nyerve 3:6, 7:6 (12–10), 7:5-re győzött. A maratoni találkozó 3 óra 43 percig tartott, a női sorozatot szervező WTA statisztikái szerint ez volt az idei szezon leghosszabb összecsapása. Az eddigi rekordot két 3 óra 31 perces csata tartotta: a szlovén Tamara Zidansek ennyit idő alatt verte meg Bondár Annát a jászvásári viadalon 7:6 (7–5), 6:7 (5–7), 7:5-re, mint ahogy a francia Elsa Jacquemot-nak is eddig tartott az ukrán Marta Kosztyuk 6:7 (4–7), 7:6 (7–4), 7:6 (9–7)-es legyőzése az Australian Openen.