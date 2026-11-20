Ökölvívás: Horváth Laura elődöntős az U23-as Európa-bajnokságon
Az 51 kilogrammos Horváth Laura negyeddöntős ellenfele visszalépett a poreci U23-as ökölvívó Európa-bajnokságon.
Már biztosan éremmel térhet haza az 51 kilogrammos Horváth Laura a horvátországi Porecben zajló U23-as ökölvívó Európa-bajnokságról. A magyar bokszoló készülhet az elődöntőre, miután ír ellenfele visszalépett a negyeddöntőtől.
A 80 kg-s Szira Zsófia pontozással kapott ki a lengyel riválisától a legjobb négy közé jutásért, így számára véget ért a kontinensviadal.
(Kiemelt képünk forrása: Magyar Ökölvívók...
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