Már biztosan éremmel térhet haza az 51 kilogrammos Horváth Laura a horvátországi Porecben zajló U23-as ökölvívó Európa-bajnokságról. A magyar bokszoló készülhet az elődöntőre, miután ír ellenfele visszalépett a negyeddöntőtől.

A 80 kg-s Szira Zsófia pontozással kapott ki a lengyel riválisától a legjobb négy közé jutásért, így számára véget ért a kontinensviadal.

(Kiemelt képünk forrása: Magyar Ökölvívók...

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