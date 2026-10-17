Gálfi Dalma az elődöntőben búcsúzott a lisszaboni tenisztornán

A világranglistán 152. játékos a nyolcaddöntőben a hazai közönség előtt szereplő Matilde Jorge-ot az év leghosszabb női meccsén, 3 óra 43 perc alatt múlta felül úgy, hogy szetthátrányból fordított és hat mérkőzéslabdát hárított. Ezek után mégis magabiztosan, 6:2, 6:4-re győzött pénteken a második kiemelt brit Francesca Jones (104.) ellen, a szombati elődöntőben pedig a spanyol Leyre Romero Gormaz (139.) várt rá, aki ellen 2/1-re állt a mérlege.
A negyedik ütközetükben a balatonfüredi teniszező 0:2-nél nyerte meg az első gémjét, de a brékhátrányt nem tudta ledolgozni, így 41 perc elteltével a hatodik kiemelt spanyolé lett a nyitószett. A folytatásban sem termett több babér Gálfinak, aki folyamatosan futott az eredmény után, s végül 6:2, 6:3-ra kikapott. A találkozó 1 óra 28 percig tartott.