Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: Nyíregyháza–Honvéd 0–0

Gálfi Dalma az elődöntőben búcsúzott a lisszaboni tenisztornán

2026.10.17. 14:00
null
Gálfi Dalma (Fotó: Getty Images)
Címkék
WTA Lisszabon Gálfi Dalma női tenisz
A hetedik helyen kiemelt Gálfi Dalma az elődöntőben búcsúzott a lisszaboni 115 ezer dollár (39 millió forint) összdíjazású női salakpályás challenger-tenisztornán.

A világranglistán 152. játékos a nyolcaddöntőben a hazai közönség előtt szereplő Matilde Jorge-ot az év leghosszabb női meccsén, 3 óra 43 perc alatt múlta felül úgy, hogy szetthátrányból fordított és hat mérkőzéslabdát hárított. Ezek után mégis magabiztosan, 6:2, 6:4-re győzött pénteken a második kiemelt brit Francesca Jones (104.) ellen, a szombati elődöntőben pedig a spanyol Leyre Romero Gormaz (139.) várt rá, aki ellen 2/1-re állt a mérlege.

Tenisz
57 perce

Piros Zsombor egy győzelemre a trófeától Portugáliában, a legjobb 100-ba kerülhet

A magyar Davis-kupa-válogatott alapemberét hétfőtől a 93. helyen jegyezhetik.

A negyedik ütközetükben a balatonfüredi teniszező 0:2-nél nyerte meg az első gémjét, de a brékhátrányt nem tudta ledolgozni, így 41 perc elteltével a hatodik kiemelt spanyolé lett a nyitószett. A folytatásban sem termett több babér Gálfinak, aki folyamatosan futott az eredmény után, s végül 6:2, 6:3-ra kikapott. A találkozó 1 óra 28 percig tartott.

 

WTA Lisszabon Gálfi Dalma női tenisz
Legfrissebb hírek

Bondár Anna a selejtezőben búcsúzott a ningpói tenisztornától

Tenisz
4 órája

Gálfi Dalma bejutott a lisszaboni elődöntőbe

Tenisz
Tegnap, 13:51

Gálfi Dalma hat mérkőzéslabdáról, rekordmeccsen fordított a lisszaboni tenisztornán

Tenisz
2026.10.15. 16:58

„Igazi csoda vagy” – Babos Tímea édesanya lett

Tenisz
2026.10.13. 16:40

Gálfi Dalma búcsúzott a samsuni tenisztornán

Tenisz
2026.10.07. 15:59

Tóth Amarissa megvédte címét a tenisz ob-n

Tenisz
2026.10.03. 15:35

Bondár Anna a nyitó körben kiesett Pekingben, nem csap össze Szabalenkával

Tenisz
2026.09.30. 17:52

Csehország legyőzte Ukrajnát a Billie Jean King-kupa döntőjében

Tenisz
2026.09.27. 15:15