Gálfi Dalma az elődöntőben búcsúzott a lisszaboni tenisztornán

A világranglistán 152. játékos a nyolcaddöntőben a hazai közönség előtt szereplő Matilde Jorge-ot az év leghosszabb női meccsén, 3 óra 43 perc alatt múlta felül úgy, hogy szetthátrányból fordított és hat mérkőzéslabdát hárított. Ezek után mégis magabiztosan, 6:2, 6:4-re győzött pénteken a második kiemelt brit Francesca Jones (104.) ellen, a szombati elődöntőben pedig a spanyol Leyre Romero Gormaz (139.) várt rá, aki ellen 2/1-re állt a mérlege.