Nemrég az ETO dán kapusa, Sandra Toft beszélt arról, hogy már felkészült arra, az évad végén távoznia kell a klubtól. Helena Elver esetében nincs kérdés, miután november elején kiderült, nyáron az Odensében folytatja a pályafutását, viszont már az sem biztos, hogy az idényt be tudja fejezni Győrben.

„Nem tudom százszázalékos bizonyossággal kijelenteni – árulta el az irányító. – Teljes mértékben az a célom, hogy Győrben maradjak az idény végéig. Nagyon élvezem ezt a külföldi kalandot, remélem, születik megoldás az ügyben.”

A 28 éves játékos nem tagadja, neki is nehéz ez az időszak: „Természetesen nem könnyű, hiszen nem kellemes, amikor az idény hátralevő részére bizonytalanná válik az ember jövője. De igyekszünk csak a kézilabdára koncentrálni, mivel ami körülöttünk történik, arra nincs ráhatásunk, és nem akarjuk, hogy ez elvigye a fókuszt.”

A dán TV2 rákérdezett, valóban érkezett-e a klub részéről olyan kérés, hogy a játékosok jelentős mértékben mondjanak le a bérük egy részéről, de ebbe a témába Elver nem akart belemenni.

„Nem hiszem, hogy ennél részletesebben taglalnom kéne, milyen a helyzetem ilyen téren” – felelte az olimpiai és világbajnoki bronzérmes, Európa-bajnoki ezüstérmes kézilabdázó.

Elver egyelőre azonban félreteheti klubkötelezettségeit, ugyanis az ETO legközelebb december 30-án játszik mérkőzést, addig a játékos a dán válogatottal szerepel majd a december 3-án kezdődő Európa-bajnokságon.