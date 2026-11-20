A Magyar Edzők Társaságával együttműködésben indított Mestermunka című sorozatunkban az utánpótlásedzői szakmát szeretnénk közelebb hozni olvasóinkhoz a legkiválóbb trénerek portréival. Ezen a héten Gulyás István birkózóedzőt, a hazai szabadfogású szakág kiemelkedően eredményes trénerét mutatjuk be, aki szövetségi kapitányként számos nagy sikert ért el versenyzőivel. Jelenleg a KIMBA szakágvezetőjeként tevékenykedik, illetve a női válogatottat is segíti szövetségi edzőként.

„Kilenc éves koromban, 1974-ben kezdtem el birkózni a Csepel SC szakosztályában, majd tizennyolcévnyi versenyzszerű sportolás, korosztályos és felnőtt bajnoki címek, illetve két Eb-negyedik helyezés után az aktív pályafutásomat az 1992-es esztendő végén fejeztem be – idézte fel a kezdeteket a 61 esztendős Gulyás István az Utánpótlássportnak. – Ekkor a legnagyobb meglepetésemre, Maróthy István szakosztály-igazgató... tovább olvasom az utanpotlassport.hu-n