Nemzeti Sportrádió

Billie Jean King-kupa: egy top 100-as játékos az amerikaiak elleni magyar csapatban

2026.10.21. 16:48
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Fotó: Dömötör Csaba
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Billie Jean King-kupa magyar női teniszválogatott Bardóczky Kornél
Bondár Anna, Gálfi Dalma, Tóth Amarissa, Nagy Adrienn és Stollár Fanny alkotja a magyar női teniszválogatottat, amely a novemberi osztályozón az amerikaiakkal játszik a Billie Jean King-kupa élvonalába jutásért.

Ez azt jelenti, hogy a magyaroknál egy olyan játékos lesz, aki a világranglistán az első száz között van, mégpedig a jelenleg 75. Bondár, míg az ugyancsak a top 100-ban található, ezen a héten 83. Udvardy Panna nem tagja a csapatnak – a BJK honlapja alapján.

Bardóczky Kornél szövetségi kapitány együttese áprilisban, Portugáliában az euroafrikai zóna I-es csoportjának megnyerésével harcolta ki az osztályozót.

Az amerikaiak ellen idegenben lép pályára a magyar csapat a floridai Delray Beachben. A házigazdáknál Coco Gauff, Madison Keys, Ann Li, Taylor Townsend és Nicole Melichar-Martinez áll majd rendelkezésre.

„A csapat összeállításánál azoknak szavaztam bizalmat, akik eljuttatták ide a válogatottat, és akikre mindig számíthattam – nyilatkoztott az MTI-nek a magyar szakvezető. – Nem mi leszünk az esélyesek Floridában, de Bondár Anna a US Openen is megmutatta, hogy felveszi a versenyt Madison Keysszel” – utalt rá, hogy az amerikai nyílt bajnokságon Bondár a második fordulóban közel állt ahhoz, hogy legyőzze Keyst, a döntő szettben 5:2-re vezetett, öt meccslabdája is volt, de kikapott.

A BJK-összecsapásra november 20. és 22. között kerül sor, a győztes jövőre az elitben vívhat selejtezőt a világdöntőért.

 

Billie Jean King-kupa magyar női teniszválogatott Bardóczky Kornél
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