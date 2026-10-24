Billie Jean King-kupa: a teniszszövetség reagált Udvardy Panna szavaira

„Nagyon sajnálom, hogy a közösségi médiát választottad a kapitány csapatkijelölése kapcsán, de úgy látom, ez a tendencia megállíthatatlan, és ma így működik a világ – kezdte válaszát Sávolt Attila. – Tekintettel arra, hogy a Magyar Teniszszövetséget is megszólítottad, elsősorban szakmai igazgatóként, de volt játékosként is szeretnék reagálni néhány állításodra, felvetésedre, amiket leírtál. Én is voltam profi teniszező, játszottam a válogatottban, mondtam le válogatott találkozót, és maradtam ki válogatott keretből is, értem a helyzetet. Ugyanakkor azt nem értem, miért írsz olyanokat, amik nem felelnek meg a valóságnak.”

Udvardy állítására, hogy mindig igyekezett rendelkezésre állni, amikor a válogatottnak szüksége volt rá, a szakmai igazgató így reagált:

„Vitathatatlan, évek óta az egyik legjobb magyar női teniszező vagy, a válogatottnak mindig szüksége volt/van rád. Tény, hogy 2023 tavaszán sérülés miatt nem is tudtál volna játszani, de ezt leszámítva az elmúlt hat évben, amióta a szövetségben dolgozom, 2022 volt az egyetlen év, amikor ténylegesen a válogatott rendelkezésére álltál. Akkor is azért, mert az MTSZ-szel kötött nyolcmillió forintos támogatási szerződésed erre kötelezett – a BJKK-szereplésért kapott pénzdíjon felül. Ezenkívül 2021–2022-ben 11 millió forint pénzügyi támogatást is kaptál az MTSZ-től, más profi játékosokhoz hasonlóan.”

Udvardy felvetette, hogy amikor Antalyában ismeretlenek megfenyegették őt márciusban, akkor a magyar szövetség még az e-mailjeire sem válaszolt. Válaszában Sávolt Attila azt írta:

„Ezt a kijelentésedet végképp nem értem. Példaként csatolom azt a levelet, amit az ominózus, rendkívül sajnálatos esemény kapcsán neked írtam, és amire Te nagyon kedvesen válaszoltál is. Szintén csatolom az MTSZ akkori közleményét, ráadásul azokban a napokban az MTSZ főtitkára volt a folyamatos kapocs Gyurta Dániel, a Külügyminisztérium Sportdiplomáciai Főosztályának vezetője és a szüleid között az eset kapcsán.”

A szakmai igazgató azzal zárta a posztot: bízik benne, hogy a jövőben tisztázni tudják a nézeteltérést, és kölcsönös bizalommal tudnak majd együtt dolgozni a magyar teniszért.

Mint beszámoltunk róla, Bondár Anna, Gálfi Dalma, Tóth Amarissa, Nagy Adrienn és Stollár Fanny alkotja a magyar női válogatottat, amely novemberben (20–22.) az amerikaiakkal játszik a BJKK élvonalába jutásért Floridában. A csapattagok közül egyedül a jelenleg 75. Bondár található a világranglistán az első száz között; a kimaradó Udvardy ugyancsak top 100-as, ezen a héten 83. helyen áll.

A győztes jövőre az elitben vívhat selejtezőt a világdöntőért.

(az MTI alapján)

A SZÖVETSÉG TELJES POSZTJA ITT OLVASHATÓ: