AZT MÁR BEBIZONYÍTOTTA a Fradi, hogy egyenrangú ellenfele tud lenni a jóval tehetősebb Bolzanónak, hiszen a két csapat idénybeli első összecsapásán csak szétlövésben kapott ki. Ezúttal az volt a cél, hogy Timo Saarikoski csapata megmutassa, legyőzni is képes a riválisát, hiszen ez eddig az osztrák bajnokságban nem sikerült neki.

Hamar jelezték az olaszok, nem azért érkeztek a Tüskecsarnokba, hogy megtörjön a jó sorozatuk az FTC ellen. Egy emberhátrány után a hazai védelem még rendezetlen volt, Matt Bradley pedig a rövid felsőbe bombázott Nagy Kristóf mellett. Pillanatokkal később Topi Rönni kapott jó passzt a kapu mögül, és kapáslövéssel egyenlített. Aztán a rivális egyik legjobbja, a korábbi NHL-es Cole Schneider tette át villámgyorsan tenyereséről fonákjára a pakkot, és a bot külső élével emelte be Nagy mellett a kapuba.

A Fradi légiósa, David Silye pillanata következett, ő is a kapu mögül kapott átadást és – ahogy Rönni – kapásból tüzelt, majd egy másodpercnél is kevesebb volt hátra az első játékrészből, amikor ismét Schneider szerzett vezetést a Bolzanónak.

Csakhogy egy önfeláldozóan kivédekezett emberhátrány után Hadobás Zétény harmadszor is egyenlített – már a középső harmadban. A negyedik és ötödik bolzanói gólra viszont nem volt válasza a Fradinak a második dudaszóig. Az utolsó húsz perc aztán váratlanul nyílt sisakos küzdelmet hozott, a Fradi edzője már több mint tíz perccel a meccs vége előtt lehozta kapusát (aki ekkor már Bálizs Bence volt), hogy emberelőnyben támadhasson csapata, a hektikus játékrész végén mégis az olaszok örülhettek, hiszen 8–6-ra győztek.

Eközben már a MET Arénában is bedobták a korongot, a Volán a sereghajtó Pioneers Vorarlberggel nézett farkasszemet, és az esélyesség kellemes terhe nem nyomta agyon a székesfehérváriakat, már az első húsz percben kétgólos előnybe kerültek. Az első szünet sem törte meg a hazaiak lendületét, sőt, még Noah Serdachny emberelőnyös góljára is volt válasz, Mihalik Gergő találatával már 4–1-re ment a Volán.

Aztán viszont kissé túlságosan is hátra dőltek Terbócs Istvánék a vezetés tudatában, és újabb két osztrák gól szorossá tette a meccs végét, de a győzelem nem csúszott ki a fehérváriak kezei közül, hozták a kötelezőt, 5–3-ra legyőzték a Vorarlberget.

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

FTC-Telekom–HC Bolzano (olasz) 6–8 (2–3, 1–2, 3–3)

Tüskecsarnok, 1333 néző. V: Gebei G., Groznik, Jeram (mindkettő szlovén), Muzsik

FTC: Nagy Kristóf (Bálizs) – Bengtsson (1), Hadobás 1 / Tyni (1), Lindgren (1) / Horváth M., Ortenszky / Farkas O. – SAVOIE 1 (1), SILYE 2, Laskawy (1) / Tammela 1 (1), RÖNNI 1 (3), DOBOS (2) / Mihalik A., Kestilä, Heljanko / Galajda Molnár D., Mattyasovszky. Edző: Timo Saarikoski

BOLZANO: Domingue – Buono, Leslie 1 / Kivihalme, Larcher 1 / VAN DE LEEST (2), Frick – SCHNEIDER 2 (2), BRADLEY 1 (2), MCCLURE 3 (1) / Frigo (1), Elson (2), Gazley (1) / Gellon, Mantenuto, Digiacinto (1) / Fuchs, Misley, Remolato. Edző: Antti Karhula

Kapura lövések: 37–26. Emberelőny-kihasználás: 5/2, ill. 3/0

MESTERMÉRLEG

Timo Saarikoski: – Hat gólt ütöttünk, és mégsem nyertük meg a meccset… Az első két harmadban jó dolgokat csináltunk, de a harmadik játékrészben minden a feje tetejére állt. Öt kapott gól után meg kellett próbálnunk változtatni, ezért is cseréltük le a kapusunkat. Sokszor jól játszunk a bajnokság topcsapatai ellen, mégis különböző módokon elveszítjük ezeket a találkozókat.

Antti Karhula: – Őrült este volt Budapesten! Nem igazán úgy alakultak a dolgok, ahogy terveztük, már ami a játéktervet illeti. Olyan játékosaim vannak, akik képesek betalálni, amikor helyzetbe kerülnek, de 14 gól egy meccsen, az rengeteg. A végén azonban csak az számít, hogy három pontot szereztünk.

Hydro Fehérvár AV19–Pioneers Voralberg Feldkirch (osztrák) 5–3 (2–0, 2–1, 1–2)

MET Aréna, 3688 néző. V: Rezek, Zrnic, Petja (mindhárom szlovén), Sábián

FEHÉRVÁR: Reijola – Kiss R., MacPherson / Stipsicz (1), Campbell 1 / Zloty, Horváth D. (1) / Falus – Erdély Cs., Cyr, Kuralt / Farren (1), Cheek 1, GERLACH (2) / MIHALIK G. 1, NÉMETH K. 1 (2), Terbócs (1) / Kulmala 1, Farkas L. (1), Vincze P. Edző: Ted Dent

VORARLBERG: Caffi – Britt, Martin / Bergmanis 1, Allen / A. Summer, Mader / Stöckl, Rock – van Nes, Murray (1), Kallionkieli / Seppälä (1), Skrastins 1, SERDACHNY 1 (1) / Stiegler, Prodinger, Lam / Leeb, B. Summer, Woborsky. Edző: Marko Ojanen

Kapura lövések: 43–27. Emberelőny-kihasználás: 3/0, ill. 4/1

MESTERMÉRLEG

Ted Dent: – Már a reggeli átmozgató edzésen láttam, hogy készen állnak a srácok a meccsre, energikusak voltak és izgatottak. Rengeteg lehetőségünk volt, lőhettünk volna, és lőnünk is kellett volna még több gólt, de az ellenfél kapusa nagyon jól védett. A vége kicsit szorosabb lett, mint kellett volna, de a lényeg a győzelem.

Marko Ojanen: – Az első két harmadban rettenetesen játszottunk, a hazaiak jobban korcsolyáztak, párharcokat nyertek, és az összes korongot megszerezték kétes helyzetben. Rengeteg helyzetet alakítottak ki, aztán az utolsó játékrészben kicsit leengedtek, de hogy őszinte legyek, nem érdemeltünk győzelmet.

További eredmények

RB Salzburg (osztrák)–Graz 99ers (osztrák) 3–4 (0–1, 2–1, 1–1, 0–1) – hosszabbításban

TWK Innsbruck (osztrák)–Black Wings Linz (osztrák) 1–2 (0–0, 0–1, 1–0, 0–1) – hosszabbításban

VSV Villach (osztrák)–Olimpija Ljubljana (szlovén) 2–6 (0–1, 0–3, 2–2)

Pustertal Wölfe (olasz)–EC KAC (osztrák) 3–2 (2–1, 1–0, 0–1)