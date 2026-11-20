A Szeged két góllal múlta felül a III. Kerületet a női vízi ob I-ben
A női vízilabda ob I 8. fordulójában a Szeged 11–9-re felülmúlta a III. Kerület TVE-t pénteken.
A hazaiak az első negyed első felében három góllal elhúztak, innentől kezdve már egy gólra sem tudott feljönni a III. Kerület. Sőt a Szeged az utolsó játékrész előtt már öt gólra is ellépett, végül Fráter Lili három találata állította be a 11–9-es végeredményt.
Fráter volt a meccs legeredményesebbje négy góllal, a hazaiaknál öten is két gólig jutottak. A budapesti együttes sorozatban hatodik meccsén maradt nyeretlen, három ponttal a tabella utolsó előtti helyén áll, míg a Szeged 12 ponttal az ötödik.
VÍZILABDA
NŐI OB I, ALAPSZAKASZ, 8. FORDULÓ
Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell–III. Kerületi TVE 11–9 (4–2, 3–3, 3–0, 1–4)
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