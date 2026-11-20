A 11. helyért Rapport Richárd megnyerte az első felvonást még csütörtökön, így a szabályok szerint a pénteki záró körben akár 10:10-es döntetlennel is megszerezhette volna a jobb pozíciót. Nos, a villámjátszmák 2:2-es eredménye után Jorden van Foreest a rapid szakaszban jobb volt, a két partiból egyet megnyerve 6:2-re hozta ezt. A klasszikusban remi született, így a holland 12:8-ra megnyerte a napot. Mivel így a két nap alapján 1:1-re végeztek, az úgynevezett Armageddon-parti döntött a jobb helyezésről (10 perc világosnak, 7 sötétnek, de a remi utóbbinak kedvez). A világos bábukat vezető Rapport nyert, így a legjobb magyar nagymester végzett a 11. helyen.

Az első helyért a francia Alireza Firouzja és a holland Anish Giri csatázott. Giri csütörtöki sikere után Firouzja pénteken egyenlített, így itt is Armageddon döntött. A remi a franciának kedvezett, aki így megnyerte a totálsakk történetének első versenyét.

A mindössze a 17. helyért játszó Magnus Carlsen a négy villám- és a két rapid parti után ezúttal nem ült le játszani a gyorsított klasszikus játszmára, így ezt a napot Vlagyiszlav Artyemjev nyerte meg. A norvégnak – az első naphoz hasonlóan – még volt esélye legyőzni az orosz, de ehhez meg kellett volna nyernie a klasszikus partit. Mivel nem vállalta, a pénteki fordulót Artyemjev nyerte meg, és a kétnapos párharc így 1:1-gyel végződött. Ami azt jelentette, hogy kettejük között Armageddon-játszmának kellett döntenie, amelyet Carlsen aztán megnyert. Egyébként nem Carlsen az egyetlen, aki nem ül le játszani. Bár a távolmaradással nem szerez jó pontokat sem a szponzoroknál, sem az őt látni akaró szurkolóknál, taktikai szempontból érthető a döntése. A világranglistát már több mint 15 éve vezető Carlsen még mindig az első helyen áll a rangsorban, de ezen a tornán annyit veszített már az Élő-pontjából, hogy már csak kevéssel előzi meg az üldözőit. A klasszikus játszma bevállalásával sokat kockáztatott volna, hiszen még a döntetlennel is veszített volna az értékszámából, amit most nem nagyon engedhet meg magának. Csütörtökön leült játszani az orosz ellen, de akkor a világos bábukat vezethette, azonban most sötéttel kellett volna játszania.

SAKK

TOTÁLSAKK, VILÁGBAJNOKSÁG, BEMUTATÓ TORNA, BUDAPEST

HELYOSZTÓK

4. nap, visszavágók

1. hely

Alireza Firouzja (francia, 2757)–Anish Giri (holland, 2747) 12:8 (villám: 2:2, rapid: 6:2, gyorsított klasszikus: 4:4)

Armageddon: Giri–Firouzja döntetlen

Győztes: Firouzja, 1:1-gyel, Armageddon-partival

3. hely

Fabiano Caruana (amerikai, 2783)–Maxime Vachier-Lagrave (francia, 2707) 10.5:9.5 (villám: 0.5:3.5, rapid: 6:2, gyorsított klasszikus: 4:4)

Győztes: Caruana, minkét nap megnyerésével

5. hely

Jan-Krzysztof Duda (lengyel, 2741)–Hans Niemann (amerikai, 2697) 11:9 (villám: 3:1, rapid: 4:4, gyorsított klasszikus: 4:4)

Armageddon: Duda–Niemann 0:1

Győztes: Niemann, 1:1-gyel, Armageddon-partival

7. hely

Liem Le (vietnámi, 2732)–Jan Nyepomnyascsij (orosz, 2719) 14:6 (villám: 2:2, rapid: 4:4, gyorsított klasszikus: 8:0)

Armageddon: Nyepomnyascsij–Le 1:0

Győztes: Nyepomnyascsij, 1:1-gyel, Armageddon-partival

9. hely

Hajk Martiroszjan (örmény, 2669)–Arjun Erigaisi (indiai, 2746) 11:9 (villám: 1:3, rapid: 2:6, gyorsított klasszikus: 8:0)

Győztes: Martiroszjan, minkét nap megnyerésével

11. hely

Jorden van Foreest (holland, 2715)–Rapport Richárd (2718) 12:8 (villám: 2:2, rapid: 6:2, gyorsított klasszikus: 4:4)

Armageddon: Rapport–Van Foreest 1:0

Győztes: Rapport, 1:1-gyel, Armageddon-partival

13. hely

Levon Aronian (amerikai, 2719)–Wesley So (amerikai, 2771) 11:9 (villám: 3:1, rapid: 4:4, gyorsított klasszikus: 4:4)

Armageddon: Aronjan–So döntetlen

Győztes: So, 1:1-gyel, Armageddon-partival

15. hely

Vincent Keymer (német, 2761)–Shakhriyar Mamedyarov (azeri, 2709) 10:10 (villám: 2:2, rapid: 4:4, gyorsított klasszikus: 4:4)

Győztes: Keymer, az első nap megnyerésével

17. hely

Vlagyiszlav Artyemjev (orosz, 2653)–Magnus Carlsen (norvég, 2823) 15.5:4.5 (villám: 1.5:2.5, rapid: 6:2, gyorsított klasszikus: 8:0)

Armageddon: Artyemjev–Carlsen 0:1

Győztes: Carlsen, 1:1-gyel, Armageddon-partival

19. hely

Andrew Hong (amerikai, 2609)–Bibiszara Asszaubajeva (kazah, 2532) 13:7 (villám: 3:1, rapid: 6:2, gyorsított klasszikus: 4:4)

Győztes: Hong, mindkét nap megnyerésével

21. hely

Rameshbabu Praggnanandhaa (indiai, 2763)–Abhimanyu Mishra (amerikai, 2644) 15:5 (villám: 3:1, rapid: 4:4, gyorsított klasszikus: 8:0)

Győztes: Praggnanandhaa, mindkét nap megnyerésével

23. hely

Nodirbek Abdusattorov (üzbég, 2772)–Rameshbabu Vaishali (indiai, 2452) 20:0 (villám: 4:0, rapid: 8:0, gyorsított klasszikus: 8:0)

Győztes: Abdusattorov, mindkét nap megnyerésével

A csütörtöki eredményeket ide kattintva nézheti meg.