Nemzeti Sportrádió

Zverev lesz a harmincadik világelső férfi teniszező

2026.10.13. 11:21
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Fotó: Getty Images
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világranglista tenisz Alexander Zverev
Hétfőn biztossá vált, hogy még az idén a német Alexander Zverev kerül a férfi teniszezők világranglistájának élére, ő lesz a 30. játékos, aki vezeti majd az 1973-ban életre hívott ATP-rangsort.

Az ATP honlapjának összegzése alapján már eldőlt, hogy a németek kiválósága – aki áprilisban volt 29 éves – a 2026-os esztendőt mindenképpen az élen zárja (november 23-án ér véget hivatalosan az év), így második legidősebbként áll majd először az ATP-lista élén. Az ausztrál John Newcombe 30 éves és 11 napos volt, amikor 1974-ben az élre került. Zverev leghamarabb november 2-án lehet első, akkor 29 éves és 196 napos lesz.

Az olimpiai aranyérmes és ATP-világbajnok Zverev idén megnyerte karrierje első, majd második Grand Slam-tornáját: nyáron a Roland Garroson diadalmaskodott, majd ősszel a US Openen sem talált legyőzőre. Az orosz származású, hamburgi teniszező lesz Boris Becker után a második német világelső, a háromszoros wimbledoni bajnok legenda 1991-ben 12 héten át vezette az ATP-rangsort. Azóta Michael Stich és Tommy Haas is a második pozícióig jutott.

 

 

világranglista tenisz Alexander Zverev
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