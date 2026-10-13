Zverev lesz a harmincadik világelső férfi teniszező

Az ATP honlapjának összegzése alapján már eldőlt, hogy a németek kiválósága – aki áprilisban volt 29 éves – a 2026-os esztendőt mindenképpen az élen zárja (november 23-án ér véget hivatalosan az év), így második legidősebbként áll majd először az ATP-lista élén. Az ausztrál John Newcombe 30 éves és 11 napos volt, amikor 1974-ben az élre került. Zverev leghamarabb november 2-án lehet első, akkor 29 éves és 196 napos lesz.



Az olimpiai aranyérmes és ATP-világbajnok Zverev idén megnyerte karrierje első, majd második Grand Slam-tornáját: nyáron a Roland Garroson diadalmaskodott, majd ősszel a US Openen sem talált legyőzőre. Az orosz származású, hamburgi teniszező lesz Boris Becker után a második német világelső, a háromszoros wimbledoni bajnok legenda 1991-ben 12 héten át vezette az ATP-rangsort. Azóta Michael Stich és Tommy Haas is a második pozícióig jutott.



