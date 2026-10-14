Szabalenka lejtmenetben: a háromszoros bajnok első meccsén kiesett Vuhanban

Továbbra sem Arina Szabalenka éve a 2026-os: a 28 éves klasszis ezúttal első kiemeltként a vuhani WTA 1000-es tornának volt kénytelen idő előtt búcsút inteni. A korábbi világelső, a rangsorban jelenleg második fehérorosz játékos az amerikai Ann Litől kapott ki három játszmában úgy, hogy megnyerte az elsőt, a másodikban pedig 4:2-re vezetett, a vége azonban 3:6, 6:4, 7:6 lett ellenfele javára. A tizedik meccslabdáját értékesítő 28 éves Li ezzel pályafutása egyik legnagyobb sikerét aratta.

Szabalenka korábban az első húsz meccsét megnyerte a vuhani viadalon, 2018-ban, 2019-ben és 2024-ben is diadalmaskodott. A fehérorosz teniszező – akinek 44 ki nem kényszerített hibája volt a szerdai összecsapáson – egyhuzamban már a tizedik tornáján marad trófea nélkül.

A nap másik meglepetését a világranglistán 44. helyig jutó, jelenleg 170. brit Sonay Kartal okozta, aki a WTA-rangsor 12. pozícióját elfoglaló, 9. kiemelt svájci Belinda Bencicet két játszmában, 6:0, 7:5-tel búcsúztatta.

WTA 1000-ES TORNA, VUHAN (4 080 000 dollár, kemény)

EGYES, 2. FORDULÓ

Li (amerikai)–Szabalenka (fehérorosz, 1.) 3:6, 6:4, 7:6 (7–5)

Kartal (brit)–Bencic (svájci, 9.) 6:0, 7:5