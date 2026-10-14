Nemzeti Sportrádió

Szabalenka lejtmenetben: a háromszoros bajnok első meccsén kiesett Vuhanban

2026.10.14. 17:34
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Arina Szabalenka t(balra) továbbra is csak keresi régi önmagát: most Ann Linek volt kénytelen gratulálni (Fotó: Getty Images)
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WTA 1000 Vuhan Ann Li Arina Szabalenka
Már az első mérkőzését követően búcsúzott a háromszoros bajnok Arina Szabalenka a több mint négymillió dollár (1.4 milliárd forint) összdíjazású vuhani női kemény pályás tenisztornától.

Továbbra sem Arina Szabalenka éve a 2026-os: a 28 éves klasszis ezúttal első kiemeltként a vuhani WTA 1000-es tornának volt kénytelen idő előtt búcsút inteni. A korábbi világelső, a rangsorban jelenleg második fehérorosz játékos az amerikai Ann Litől kapott ki három játszmában úgy, hogy megnyerte az elsőt, a másodikban pedig 4:2-re vezetett, a vége azonban  3:6, 6:4, 7:6 lett ellenfele javára. A tizedik meccslabdáját értékesítő 28 éves Li ezzel pályafutása egyik legnagyobb sikerét aratta.

Szabalenka korábban az első húsz meccsét megnyerte a vuhani viadalon, 2018-ban, 2019-ben és 2024-ben is diadalmaskodott. A fehérorosz teniszező – akinek 44 ki nem kényszerített hibája volt a szerdai összecsapáson – egyhuzamban már a tizedik tornáján marad trófea nélkül.

A nap másik meglepetését a világranglistán 44. helyig jutó, jelenleg 170. brit Sonay Kartal okozta, aki a WTA-rangsor 12. pozícióját elfoglaló, 9. kiemelt svájci Belinda Bencicet két játszmában, 6:0, 7:5-tel búcsúztatta.

WTA 1000-ES TORNA, VUHAN (4 080 000 dollár, kemény)
EGYES, 2. FORDULÓ
Li (amerikai)–Szabalenka (fehérorosz, 1.) 3:6, 6:4, 7:6 (7–5)
Kartal (brit)–Bencic (svájci, 9.) 6:0, 7:5

 

WTA 1000 Vuhan Ann Li Arina Szabalenka
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