Az Albek Annát és Simon Petrát sérülés miatt nélkülöző mieink péntek este hullámzó mérkőzésen 33–29-re győzték le a szintén Eb-részt vevő osztrákokat. Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány védekezésben többet várt együttesétől, miközben leszögezte, hogy a támadási variációkat nehezebb összerakni. Arról is beszélt, hogy sok furcsaságot láthattak a szurkolók, mert korábban nem próbált összeállításokkal is kísérleteztek, de ahogy elmondta, a meccsnek igazából ez is volt a célja, ahogyan azt is elismerte, nem minden sikerült és működött jól, mert sokakban még dolgozott a drukk. A felnőttválogatottban az első mérkőzését játszó 21 éves esztergomi irányító, Horváth Fanni a hazai sportági szövetségnek a találkozó után elmondta, voltak hibáik, támadásban több, mint védekezésben, de maximálisan azon lesznek, hogy mindkét játékelemben javuljanak, hogy az Eb-meccseken ebből már semmi se látszódjon és magabiztosan kézilabdázzanak.

„Kellemetlenebb volt az osztrák válogatott stílusa, mint amire számítottunk a videózások alapján – értékelt a ferencvárosi balszélső, Hársfalvi Júlia. – Gólerős, a BL-ben is hétről hétre bizonyító játékosai vannak. Meg fogjuk beszélni a hibákat, néha olyan érzésem volt, hogy türelmetlenül játszunk, a védekezést is jobban össze kell szednünk, hogy keményebb és erősebb védőfalunk legyen. Az edzői stáb próbálgatott olyan felállásokat, amelyekben még sohasem szerepeltünk együtt, de szerintem ez természetes folyamat, össze kell érnünk, mindannyian azon vagyunk, hogy az Eb-ig a lehető legjobban összeálljunk és játsszunk, bármilyen felállásban is leszünk fent a pályán. Nagyon bízom a csapatban, nagy potenciált látok benne.”

Hársfalviék vasárnap délután az Eb-társházigazda szlovákokkal szemben végezhetik el az utolsó simításokat, majd a hétfői szabadnap után kedden útnak indulnak Nagyváradra, ahol az Eb-csoportmérkőzéseket vívják csütörtöktől, sorrendben Montenegró, Szlovénia és Izland ellen.

KÉZILABDA

NŐI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

JYSK-KUPA

16.00: Magyarország–Szlovákia, Tatabánya (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!