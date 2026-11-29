Mintha eltűnőben lennének a szabadrúgásgólok a világfutballban. Valaha egy-egy nagy szabadrúgáslövő neve külön fogalom volt a futballban, manapság viszont elég ritkán látni ilyen gólt. Például az idei világbajnokságon a 104 mérkőzés 308 gólja között mindössze hat született közvetlen szabadrúgásból, ez a találatok csupán 1.95 százaléka. A torna első száz góljából csak egyet lőttek így. Ebben a helyzetben különösen feltűnő, ha valaki gyakran betalál szabadrúgásból: Szoboszlai Dominik a magyar válogatottal nem volt ott a vb-n, de a klubfutballban ma ő viszi a prímet.

A StatMuse adatai szerint a 2024–2025-ös idénytől a 2026–2027-es idény jelenlegi állásáig, vagyis az elmúlt mintegy két és fél évben a magyar klasszis szerezte a legtöbb szabadrúgásgólt (5) az angol Premier League-ben, sőt, az öt európai topligát (angol, francia, német, olasz, spanyol bajnokság) tekintve is. A Bajnokok Ligájában egy szabadrúgásgólt szerzett a vizsgált időszakban, de ezzel is ott van az élmezőnyben, egynél többet ugyanis csak három játékos ért el, Julián Álvarez (3), Declan Rice és Álex Grimaldo (2-2). A topligákat és a BL-t együttesen tekintve Szoboszlai és Julián Álvarez áll az élen (6-6). A magyar válogatott – és immár a Liverpool – csapatkapitánya tehát minden összevetésben élenjáró.

Mi egyenesen azt állítjuk, ő most a világ legjobb szabadrúgáslövője. Kevesen vitathatják ezt. Lionel Messi és Cristiano Ronaldo mindenesetre igen, mindketten szintén sok gólt szereztek szabadrúgásból, de ők már nincsenek a labdarúgás fősodrában az egyesült államokbeli és a szaúdi bajnokságban, ahol hosszú és sikeres pályafutásuk utolsó fejezeteit írják. Az említett Julián Álvarez szintén mestere ennek a játékelemnek. Esetleg Anton Stach, a Leeds United 28 éves középső középpályása, aki szintén szerzett négy szabadrúgásgólt a Premier ­League-ben 2024 ősze óta. Lehet még sorolni Álex Grimaldót (Atlético Madrid), Michael Olisét (Bayern München), Kevin De Bruynét (Napoli), Nico Pazt (Como), Bruno Fernandest (Manchester United), Enzo Fernándezt (Manchester City) vagy Declan Rice-ot (Arsenal) korunk legjobb szabadrúgáslövői között, de ők kevesebbszer találnak be vagy kevésbé karakteresen teszik.

A StatMuse statisztikai oldal adatokat, számokat mutat meg. De például a Planet Football szakportál számos komponenst egyesítve frissíti hónapról hónapra, hogy saját értékelése alapján ki pillanatnyilag a világ legjobb szabadrúgáslövője. Szeptemberi rangsorában még Lionel Messi állt az élen, mögötte Bruno Fernandes és Szoboszlai szerepelt az első háromban, a novemberi beszámolókban viszont már a magyar játékos került az élre, Messi és Fernandes elé. Tehát a nyers számok és a szakmai értékítélet alapján is a csúcsot jelenti.

Mi a „titka”, mitől ilyen jó ebben (is)?

Alapvetően két tényező tesz valakit mesteri szabadrúgáslövővé. A sok-sok gyakorlás és az általános kiváló rúgótechnika. Aki ismeri az élettörténetét, és tudja, mennyire elhivatott, biztos lehet benne, hogy előbbiben nem volt hiány, Szoboszlai már kisgyermekkorától rengeteg időt és energiát áldozott arra, hogy gyakorolja a szabadrúgásokat. Aki pedig látja játszani, az tudja, hogy elsőrangú a rúgótechnikája a nemzetközi mezőnyben is. A pontos beadás, a szögletrúgás vagy a közvetlen kapura tartó lövés ugyanarra a technikai alapra épül: a labda „ütésének” tisztaságára, a lábfej és a labda találkozásának pontosságára.