Állítjuk: Szoboszlai Dominik a világ legjobb szabadrúgáslövője!
Mintha eltűnőben lennének a szabadrúgásgólok a világfutballban. Valaha egy-egy nagy szabadrúgáslövő neve külön fogalom volt a futballban, manapság viszont elég ritkán látni ilyen gólt. Például az idei világbajnokságon a 104 mérkőzés 308 gólja között mindössze hat született közvetlen szabadrúgásból, ez a találatok csupán 1.95 százaléka. A torna első száz góljából csak egyet lőttek így. Ebben a helyzetben különösen feltűnő, ha valaki gyakran betalál szabadrúgásból: Szoboszlai Dominik a magyar válogatottal nem volt ott a vb-n, de a klubfutballban ma ő viszi a prímet.
A StatMuse adatai szerint a 2024–2025-ös idénytől a 2026–2027-es idény jelenlegi állásáig, vagyis az elmúlt mintegy két és fél évben a magyar klasszis szerezte a legtöbb szabadrúgásgólt (5) az angol Premier League-ben, sőt, az öt európai topligát (angol, francia, német, olasz, spanyol bajnokság) tekintve is. A Bajnokok Ligájában egy szabadrúgásgólt szerzett a vizsgált időszakban, de ezzel is ott van az élmezőnyben, egynél többet ugyanis csak három játékos ért el, Julián Álvarez (3), Declan Rice és Álex Grimaldo (2-2). A topligákat és a BL-t együttesen tekintve Szoboszlai és Julián Álvarez áll az élen (6-6). A magyar válogatott – és immár a Liverpool – csapatkapitánya tehát minden összevetésben élenjáró.
Mi egyenesen azt állítjuk, ő most a világ legjobb szabadrúgáslövője. Kevesen vitathatják ezt. Lionel Messi és Cristiano Ronaldo mindenesetre igen, mindketten szintén sok gólt szereztek szabadrúgásból, de ők már nincsenek a labdarúgás fősodrában az egyesült államokbeli és a szaúdi bajnokságban, ahol hosszú és sikeres pályafutásuk utolsó fejezeteit írják. Az említett Julián Álvarez szintén mestere ennek a játékelemnek. Esetleg Anton Stach, a Leeds United 28 éves középső középpályása, aki szintén szerzett négy szabadrúgásgólt a Premier League-ben 2024 ősze óta. Lehet még sorolni Álex Grimaldót (Atlético Madrid), Michael Olisét (Bayern München), Kevin De Bruynét (Napoli), Nico Pazt (Como), Bruno Fernandest (Manchester United), Enzo Fernándezt (Manchester City) vagy Declan Rice-ot (Arsenal) korunk legjobb szabadrúgáslövői között, de ők kevesebbszer találnak be vagy kevésbé karakteresen teszik.
A StatMuse statisztikai oldal adatokat, számokat mutat meg. De például a Planet Football szakportál számos komponenst egyesítve frissíti hónapról hónapra, hogy saját értékelése alapján ki pillanatnyilag a világ legjobb szabadrúgáslövője. Szeptemberi rangsorában még Lionel Messi állt az élen, mögötte Bruno Fernandes és Szoboszlai szerepelt az első háromban, a novemberi beszámolókban viszont már a magyar játékos került az élre, Messi és Fernandes elé. Tehát a nyers számok és a szakmai értékítélet alapján is a csúcsot jelenti.
Mi a „titka”, mitől ilyen jó ebben (is)?
Alapvetően két tényező tesz valakit mesteri szabadrúgáslövővé. A sok-sok gyakorlás és az általános kiváló rúgótechnika. Aki ismeri az élettörténetét, és tudja, mennyire elhivatott, biztos lehet benne, hogy előbbiben nem volt hiány, Szoboszlai már kisgyermekkorától rengeteg időt és energiát áldozott arra, hogy gyakorolja a szabadrúgásokat. Aki pedig látja játszani, az tudja, hogy elsőrangú a rúgótechnikája a nemzetközi mezőnyben is. A pontos beadás, a szögletrúgás vagy a közvetlen kapura tartó lövés ugyanarra a technikai alapra épül: a labda „ütésének” tisztaságára, a lábfej és a labda találkozásának pontosságára.
Ha nem is kötelező feltétel, fontos tulajdonság a szabadrúgáskirályoknál a lövőerő megléte is. Azért nem kötelező feltétel, mert vannak, akik nem erőből végzik el a szabadrúgásokat, hanem náluk a helyezés, a csavarás a fontosabb (mint, mondjuk, Luka Modric vagy korábban Andrea Pirlo esetében), ők különösen a tizenhatos közvetlen előteréből járó pontrúgásoknál jelentenek veszélyt, és a húsz méternél távolabbról járó kísérletekkel nem is nagyon próbálkoznak. Szoboszlai Dominik viszont minden távolságból veszélyes. Ha közelről nyílik lehetőség, akkor is jó esélye van a gólszerzésre, ha pedig távolról, a lövőereje is megvan ahhoz, hogy onnan is veszélyes legyen, láttunk már több szabadrúgást tőle harminc méterről is.
További összetevője a sikerének, hogy Liverpoolban ő az első számú szabadrúgáslövő, így a gyakorlás, a rutin és a bizalom is nála összpontosul. A modern topcsapatokban ez ritkaság, mert sok helyen többen vitatkoznak a labdán, vagy a pozíció szerint változik a rúgó személye. Aki viszont minden hasonló helyzetben odaállhat, az folyamatosan tanul a kapusok és a sorfalak reakcióiból, és a helyzetet is jobban olvassa. Mindezt persze kemény munkával ki kellett vívnia magának Liverpoolban. Korábban Mohamed Szalah volt az első számú szabadrúgáslövő a „vörösöknél”, az első idényében oda sem engedték nagyon a fiatal magyart a labdához, most viszont már mindenki látja, milyen nagy erőssége ez a szegmens is a játékának, és megkapta a bizalmat, amivel rendszeresen él.
A jó szabadrúgáslövő ma többet ér, mint korábban bármikor. Aki ebben a műfajban évek óta az élen áll, az nemcsak gólokat szerez, hanem hagyományt is visz tovább. Szoboszlai Dominiké a magyar futball egyik legnagyobb nemzetközi sikertörténete, és ez a szabadrúgásaiban is megmutatkozik. Ahogy egyre kevesebb szabadrúgásgólt látunk, úgy nő azoknak a játékosoknak a súlya, akik még tudják, hogyan kell a labdát a sorfal fölött, mellett, alatt (erre is láttunk tőle példát) a kapuba juttatni.
Arra a szinte lehetetlen feladatra vállalkoztunk, hogy kiválasszuk a labdarúgás történetének három legjobb szabadrúgáslövőjét. Lényegében képtelenség választani a nagyobbnál nagyobb zsenik közül, így azt tettük a döntés alapjává, hogy kik forradalmasították leginkább a műfajt.
Ronald Koeman
Roberto Carlos
Juninho Pernambucano
Dibusz Dénesnek nem kell bemutatni Szoboszlai Dominik szabadrúgásait. A válogatott kapusa a telki edzőtáborban jó néhányszor állt már a gólvonalon a Liverpool középpályásával szemben, testközelből tapasztalhatta, mennyi munka van egy-egy látványos lövés mögött.
„Rengeteget gyakorolta a szabadrúgásokat Telkiben is, apró részleteket ismételt unalomig, úgy csiszolta a tudását – mondta lapunknak Dibusz Dénes. – Amikor valamelyikünk beállt a kapuba, sohasem árulta el előre, melyik sarkot veszi célba. Neki ugyanis az is fontos információ, hogyan reagál a kapus, nekifutáskor merre mozdul el a gólvonalon. A tizenegyesek gyakorlásánál más volt a helyzet, akkor előre megmondta, hová rúgja a labdát, hiszen a tétmérkőzésen az ellenfél kapusa is felkészül belőle, a statisztikák alapján tudhatja, melyik sarkot részesíti előnyben. Ha jól tudom, három különböző szabadrúgás-technikát gyakorol rendszeresen, kapusként az egyik legkellemetlenebb, amikor a labda hirtelen lecsapódik. A válogatottban viszonylag közelről szerezte a szabadrúgásgóljait, s azokat egészen más technikával lőtte meg, mint a legutóbbit a Liverpoolban. Jelenleg a nemzetközi mezőnyben sem tudnék nála jobb szabadrúgáslövőt mondani. Érdekes adottsága, hogy a magasságához képest kifejezetten kicsi a lábfeje, negyvenes cipőt hord. Márpedig kisebb lábfejjel egészen másképpen lehet eltalálni a labdát, mint nagyobbal. Biztos vagyok benne, ennek is szerepe lehet a különleges rúgótechnikájában. Gondoljunk csak bele, a mostaniak közül Hakan Calhanoglunak is kicsi a lába, de említhetnénk Lionel Messit, Roberto Carlost, Diego Maradonát vagy éppen Zicót is. Ez nem lehet a véletlen műve.” (B. B.)
|Szoboszlai Dominik kiváló formában készül a 249. Mersey-parti derbire, amelyen a Liverpool az Everton otthonában, a Hill Dickinson Stadionban lép pályára. A magyar középpályás utóbbi három klubmeccsén kivétel nélkül gólt vagy gólpasszt jegyzett, szerdán – az FC Bruges elleni 3–0-s BL-győzelem alkalmával – pedig először vezette tétmérkőzésen csapatkapitányként a „vörösöket”. Andoni Iraola vezetőedző egyik fő dilemmája a középpálya összetétele, de a rangadó intenzitása miatt a Szoboszlai, Alexis Mac Allister szűrőpáros bevetése tűnik a leginkább valószínűnek. A Liverpool másik magyarja, Kerkez Milos szintén a kezdőbe várható, és ha a bal oldali védő játszik, a derbi lesz a kilencvenedik mérkőzése Iraola irányításával, akivel a Bournemouthnál is együtt dolgozott. Érdekesség, hogy a Liverpool menedzsere már találkozott David Moyesszal egy másik, a baszk derbin: az Everton vezetőedzője 2015-ben a Real Sociedad kispadján ült, amikor az Iraolával felálló Athletic Bilbaóhoz látogatott (1–1). „Nem emlékszem a meccsre, de rá igen a sociedados időkből. A két csapat óriási meccseket vív, csakúgy, mint itt a Liverpool az Evertonnal” – fogalmazott Andoni Iraola a vasárnapi bajnokit felvezető sajtótájékoztatóján. A túloldalon kevésbé jó a hangulat, miután az Everton hétfőn súlyos, 4–0-s vereséget szenvedett a Brentfordtól, ráadásul eltiltás miatt nélkülöznie kell csapatkapitányát, James Tarkowskit is. (GY. B.)