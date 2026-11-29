– Nem először lép pályára a Groupama Arénában, tavaly novemberben a Ludogorec játékosaként futballozott a Ferencváros elleni Európa-liga-meccsen.

– Három egyre kikaptunk, mégis nagy élmény volt – mondta lapunknak Ma­theus Machado, a ZTE FC 23 éves brazil csatára, aki szeptember elején igazolt a zalai klubhoz. – Gyönyörű a stadion, a ferencvárosi szurkolók pedig szenzációsan buzdították csapatukat. Szeretek ilyen hangulatban, telt ház előtt, nyomás alatt játszani, minden labdarúgó imádja az ilyen mérkőzéseket – már csak ezért is várom a vasárnapi bajnokit.

– Az egy évvel ezelőtti meccs alapján mi maradt meg önben a Fradiról?

– A játék intenzitása, valamint a játékosai egyéni képességei. A csapat pontosan tudja, hogyan használja ki ellenfele hibáit, úgyhogy kilencven percen keresztül tökéletesen kell összpontosítanunk.

– Esetleg valaki tett önre mélyebb benyomást?

– Inkább a csapat egysége maradt meg bennem. Több poszton is tehetséges futballista szerepel, ami még nehezebbé teszi ellenük a játékot.

– Habár a Ludogoreccel nem sikerült, mit gondol, mivel lehet meglepni otthonában a Ferencvárost?

– Hiszek a csapatunk erejében. Össze kell tartanunk, no meg bízni abban, hogy a saját futballunkat tudjuk játszani. Nem állhatunk úgy a mérkőzéshez, hogy kizárólag a védekezésre koncentrálunk, támadni is akarunk az Üllői úton.

– A fővárosiakkal szemben általában kevés helyzete adódik az ellenfélnek. Csatárként mi a fontosabb: minél jobban kamatoztatni a sebességét vagy kíméletlenül értékesíteni a helyzeteket?

– Szerintem mindkettő fontos. A gyorsaság az egyik erősségem, és meglehet, csak egy-két helyzetem lesz. Okosan mozogva kell befutnom az üres területeket, és ha lehetőség nyílik, muszáj gólra váltani.

– Motiválja, hogy a magyar rekordbajnok lesz a vetélytárs?

– Nagyon is. Kifejezetten versenyző típus vagyok, szeretem a kihívásokat – márpedig a Fradi elleni meccs az. Egy-egy ilyen rangos mérkőzés tökéletes lehetőséget kínál arra, hogy megmutassam, mire vagyok képes.

– Az előző idényben a ZTE meglepetésre legyőzte az FTC-t a saját pályáján, ez is ott lebeghet a szemük előtt.

– Tiszteljük a Ferencvárost, de a futballban bármi megtörténhet, az is, hogy megint a ZTE győz. Ha megfelelő hozzáállással lépünk pályára, valamint megvalósítjuk mindazt, amit a héten gyakoroltunk, hiszem, hogy jó eredményt érünk el.

– Amikor megérkezett Zalaegerszegre, azt mondta, olyan helyre akart szerződni, ahol bíznak önben és folyamatosan játszhat. Nos, azóta minden bajnokin kezdőként szerepelt.

– Érzem a klub bizalmát, és ezt szeretném a pályán meghálálni. Rengeteg van még bennem, amit Zalaegerszegen megmutathatok.

– Nyolc meccsen három gólt szerzett az NB I-ben. Elégedett?

– Olyan ember vagyok, aki mindig sokat vár el önmagától. Tudom, mire vagyok képes, és hiszem, hogy annál is jóval többet tudok nyújtani, amint amit eddig mutattam. Rendszeresen játszom, egyre jobban megismerem a csapattársaimat, alkalmazkodom a bajnoksághoz. Jelentős céljaim vannak.

– Számolgatja a góljait?

– Persze, hiszen csatár vagyok, de tudom, máshogyan is segíthetem a csapatot, nem csupán gólokkal. Mindenesetre nagyon boldog leszek, ha a Ferencváros kapujába betalálok, akkor meg pláne, ha a ZTE pontjainak száma is gyarapodik – mondjuk, hárommal.

Rengeteg legendás csatárt adott a futballvilágnak Brazília, megkérdeztük Matheus Machadót, neki ki a példaképe. Nos, nem sokat gondolkodott a válaszon.

„Ronaldo Nazário. A képességei, a gyorsasága, az ereje és a befejezőkészsége egészen elképesztő volt. Emellett nagyon tisztelem azért is, ahogyan leküzdötte a nehézségeket, mindazt, amin a pályafutása során keresztülment, és ahogyan vissza tudott térni a legmagasabb szintre. Karrierje egyik ikonikus pillanata a 2002-es világbajnokság megnyerése volt.” Ki a példakép?

Matheus Machado jól érzi magát Zalaegerszegen, tetszik neki, nem hiányolja a nagyvárosi nyüzsgést. Lapunknak elmondta, mivel tölti leginkább a szabad­idejét.

„Pihenéssel, és persze szeretek a feleségemmel, valamint a kutyánkkal lenni. Kedvelem továbbá a videójátékokat, kikapcsolódásnak tökéletes az is. És igen, mielőtt kérdezné, játszom az új GTA-val is, hú, de vártam már, hogy megjelenjen!” Óriási öröm az új GTA megjelenése

NB I

15. FORDULÓ

14.15: Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

16.30: Paksi FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

KORÁBBAN

November 27., péntek

ETO FC–Debreceni VSC 2–2

November 28., szombat

Vasas FC–Kispest-Honvéd FC 2–1

MTK Budapest–Újpest FC 2–3

Kisvárda Master Good–Nyíregyháza Spartacus FC 3–2