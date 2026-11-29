A Sao Pauló-i klub – amely a tavalyi fináléban a vesztes fél volt – a szombati, montevideói döntőben 1–0-ra győzött az argentin Estudiantes ellen. A mérkőzést a paraguayi Ramon Sosa 52. percben szerzett találata döntötte el.

A Palmeiras 1999, 2020 és 2021 után negyedszer hódította el a trófeát Dél-Amerika legrangosabb klubsorozatában, egyben a két kontinentális futballnagyhatalom különversenyében előnyhöz juttatta Brazíliát, amely már 26 sikernél jár, szemben Argentína 25 győzelmével.

Az 1960-ban életre hívott Libertadores-kupában 2019 óta csak brazil bajnokot avattak.