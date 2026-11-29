Az orosz és a fehérorosz női kézilabda-válogatott vívja a vasárnapi (mai) döntőt a nemzetközi szövetség (IHF) által kiírt Nemzetek Kupájában, a bulgáriai Kranevóban.
Az oroszok a szombati elődöntőben a házigazdák együttesét győzték le 45–22-re, míg a fehéroroszok a koszovóiakat verték 33–16-ra. A hatos torna további két szereplője Belgium és Örményország volt.
Az IHF idén július 15-én korlátozás nélkül, saját nemzeti jelképeik, zászlójuk és himnuszuk használata mellett engedélyezte a fehérorosz és az orosz csapatok visszatérését a nemzetközi porondra, azt követően, hogy a két országot az ukrajnai háború miatt 2022 márciusában eltiltotta a részvételtől.
Legfrissebb hírek
Jó hajrával négy góllal nyertünk az osztrákok ellen
Kézilabda
2026.11.27. 19:40
Horváth Fanni: A gyorsaságom az egyik legfőbb erényem
Kézilabda
2026.11.26. 10:32