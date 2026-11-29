Az oroszok a szombati elődöntőben a házigazdák együttesét győzték le 45–22-re, míg a fehéroroszok a koszovóiakat verték 33–16-ra. A hatos torna további két szereplője Belgium és Örményország volt.

Az IHF idén július 15-én korlátozás nélkül, saját nemzeti jelképeik, zászlójuk és himnuszuk használata mellett engedélyezte a fehérorosz és az orosz csapatok visszatérését a nemzetközi porondra, azt követően, hogy a két országot az ukrajnai háború miatt 2022 márciusában eltiltotta a részvételtől.