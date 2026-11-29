A fővárosi együttes a Bundesliga 11. fordulójában 2–1-re kikapott Mainzban, így hét ponttal az utolsó előtti, kieső helyen áll. A svájci szakember május óta volt az Union Berlin vezetőedzője, ez idő alatt 11 bajnoki és két Német Kupa-mérkőzésen dirigálta a fővárosiakat, mindkét sorozatban egy-egy találkozót nyert meg vele a csapat, ezen kívül még négy döntetlen jutott neki a bajnokságban, valamint mindösszesen hét vereség...

A klub honlapja szerint az új tréner személyéről a következő napokban tesznek bejelentést.