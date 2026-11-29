A World Aquatics bejelentése szerint Kanada a jövő évben rendezte volna meg a műugró-világkupát (február 25–28.) és a szinkronúszó-világkupát (április 29.–május 1.), ám előbbit Mexikóba helyezte át, utóbbinak pedig, amelyet kivett a versenynaptárból, még keresi a házigazdáját.

„A World Aquatics továbbra is elkötelezett a politikai beavatkozástól mentes nemzetközi versenyek iránt” – idézte a TASZSZ orosz állami hírügynökség a világszövetség közleményét.

A World Aquatics áprilisban oldotta fel az orosz sportolókra vonatkozó korlátozásokat. Korábban a kanadai hatóságok egy másik sportágban, jégkorongban is elutasították az oroszok vízumkérelmét, amelyet a decemberi junior-világbajnokságra nyújtottak be.