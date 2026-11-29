A világ- és Európa-bajnok versenyző hat ponttal előzte meg a belga Emma Plasschaertet. Az MVM Zrt. klasszisa az első és a harmadik futamban győzött, majd a záró két futamot egyaránt az élen fejezte be, így 23 ponttal végzett az első helyen. Plasschaert 29 ponttal lett második, az ausztrál Mara Stransky 32 ponttal harmadik.

Érdi Mária Melbourne-ből Perthbe utazik, ahol december 18-ig folytatja a felkészülést. Ezután hazatér, és Magyarországon tölti a karácsonyt. A következő nagy feladat számára az olimpiai kvótaszerző ILCA 6-világbajnokság lesz, amelyet január közepén a brazíliai Fortalezában rendeznek.