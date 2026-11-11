Élő adásban sértette meg Szabalenkát az újságíró, a csatorna bocsánatot kért

„Nézd, nézd, nézd! Szörnyű, ahogy kinéz” – ezek a szavak hangzottak el Matthieu Soulier szájából a WTA-világbajnokságon játszott Arina Szabalenka–Karolina Muchová mérkőzés élő közvetítésében a fehérorosz teniszezőnőre vonatkozóan – adta hírül a Globoesporte.

A francia kommentátor mikrofonját nem kapcsolták ki a reklámszünetben, így a beIN Sports adását figyelők tisztán hallhatták a rendkívül sértő megjegyzést, amelyet akkor tett, amikor az egyik bejátszott promóciós videóban Szabalenka csókot küldött a kamerának.

🔴 DÉRAPAGE | « Regarde, elle est horrible ! » : un commentateur de beIN SPORTS tient des propos déplacés sur la joueuse de tennis Aryna Sabalenka en plein direct. https://t.co/sXEaH1XGYI — SIRÈNES (@SirenesFR) November 10, 2026

Az esetről készült videó vírusként terjedt a különböző közösségi portálokon, és sokan kritizálták az újságíró faragatlanságát. A hozzászólók Florent Houzot-t, a beIN Sports közvetítésekkel foglalkozó igazgatóját is megtalálták, aki azonnal bocsánatot kért a csillagtól.

„Sajnálom, és mélységesen elítélem a WTA-világbajnokság élő közvetítésében elhangzott kijelentéseket – írta. – A megjegyzések nem tükrözik a beIN Sports véleményét. Megerősítem: elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy a műsorainkban szereplő sportolókkal és közreműködőkkel kapcsolatban tiszteletet mutassunk.”

Soulier egyelőre nem reagált az esetre.

A hétfői mérkőzést Szabalenka 7:6, 7:5-re megnyerte, és a szerdán az első fordulóban Elina Szvitolinát ugyancsak két játszmában legyőző orosz Mirra Andrejevával találkozik a második körben.