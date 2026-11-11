Élő adásban sértette meg Szabalenkát az újságíró, a csatorna bocsánatot kért

V. H. L.V. H. L.
2026.11.11. 16:19
Fotó: Getty Images
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Matthieu Soulier Florent Houzot botrány Arina Szabalenka beIN Sports WTA-világbajnokság
Bekapcsolva maradt a mikrofon a WTA-világbajnokságon játszott Arina Szabalenka–Karolina Muchová mérkőzés közvetítése alatt, így a beIN Sports nézői hallhatták, amint a kommentátor, Matthieu Soulier udvariatlan megjegyzést tett a fehérorosz klasszis kinézetére. Az eset után a csatorna nyilvánosan bocsánatot kért a világranglista 2. helyén álló teniszezőnőtől.

„Nézd, nézd, nézd! Szörnyű, ahogy kinéz” – ezek a szavak hangzottak el Matthieu Soulier szájából a WTA-világbajnokságon játszott Arina Szabalenka–Karolina Muchová mérkőzés élő közvetítésében a fehérorosz teniszezőnőre vonatkozóan – adta hírül a Globoesporte.

A francia kommentátor mikrofonját nem kapcsolták ki a reklámszünetben, így a beIN Sports adását figyelők tisztán hallhatták a rendkívül sértő megjegyzést, amelyet akkor tett, amikor az egyik bejátszott promóciós videóban Szabalenka csókot küldött a kamerának.

Az esetről készült videó vírusként terjedt a különböző közösségi portálokon, és sokan kritizálták az újságíró faragatlanságát. A hozzászólók Florent Houzot-t, a beIN Sports közvetítésekkel foglalkozó igazgatóját is megtalálták, aki azonnal bocsánatot kért a csillagtól.

„Sajnálom, és mélységesen elítélem a WTA-világbajnokság élő közvetítésében elhangzott kijelentéseket – írta. – A megjegyzések nem tükrözik a beIN Sports véleményét. Megerősítem: elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy a műsorainkban szereplő sportolókkal és közreműködőkkel kapcsolatban tiszteletet mutassunk.”

Soulier egyelőre nem reagált az esetre.

A hétfői mérkőzést Szabalenka 7:6, 7:5-re megnyerte, és a szerdán az első fordulóban Elina Szvitolinát ugyancsak két játszmában legyőző orosz Mirra Andrejevával találkozik a második körben.

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WTA-VILÁGBAJNOKSÁG, INDIAN WELLS
2-es csoport, 2. forduló
Arina Szabalenka (fehérorosz, 2.)–Mirra Andrejeva (orosz, 3.) (Tv: Arena4)

Matthieu Soulier Florent Houzot botrány Arina Szabalenka beIN Sports WTA-világbajnokság
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