Negyvenhat órát töltött a pályán a backyard csapatvilágbajnokságon, ezzel egyéni csúcsot ért el. Elégedett az eredménnyel?

Összességében nem vagyok az, többet szerettem volna menni, de egy sérülés megállított – mondta a Csupasportnak Keller Sándor. – Sajnos már voltak jeleni a problémának, mondhatni a levegőben lógott, és most ért utol.

A térdem már annyira fájt, hogy nem tudtam folytatni a futást.

Milyennek értélné a versenyét?

Ahogy az imént mondtam, már egy kicsit éreztem a térdemet, így lassabban is haladtam, ami miatt kevesebb idő jutott a pihenésre. De ezzel nem volt problémám, jobban oda kellett figyelnem a frissítésre. Sajnos az utolsó két körben már nem tudtam tartani a tempót a fájdalom miatt. Nem akartam kockáztatni egy súlyosabb sérülést, ezért nem futottam erőteljesebben. Pedig a gyomrom is rendben volt, nem jöttek nagy kiingások és az idővel is jól sáfárkodtam. Csalódottan fejeztem be a versenyt.

Az egyéni csúcsnak azért örül?

Természetesen, de ez nem kárpótol semmiért. Sajnos három-négy éve megrekedtem ezen a szinten, nem tudok továbblépni, pedig mindent megteszek. Nem mindig a saját hibám, van, hogy külső tényező vagy esetleg sérülés jön közbe. A maga helyén kell kezelni ezt is, és tanulnom kell belőle.

A magyar csapat a tizennegyedik helyen végzett a világbajnokságon. Mit szól ehhez?

Megragadtunk az élmezőny mögötti szintem, ami nem annyira rossz, de lehetne jobb is. Bár sok egyéni csúcs született a világbajnokságon, gyorsabban kellene fejlődnünk. Két éjszakát mindenkinek hoznia kellene, a jövőben két éjszakát teljes létszámmal kell teljesíteni. Van legalább tizenöt magyar backyardos, aki képes rá. Illetve, kulcsfontosságú lenne, hogy a harmadik éjszakának minél többen menjünk neki. Tudom, hogy ez sok tényezős, az is számít például, hogy melyik évszakban van a verseny. Most például sokaknak nehézséget okozott a hideg.

Büszke vagyok a társaimra, de sokkal több van a magyar csapatban.

Milyen tervei vannak ezután?

Most a legfontosabb, hogy teljesen felépüljek a térdsérülésből, s ha ez megvan, folytatódhat a munka. A tervek szerint a telet végigedzem, nem pihenek, tavasszal pedig biztosan ott leszek az esztergomi backyard-versenyen, amelyen címvédőként veszek részt.