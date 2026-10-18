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Vuhani tenisztorna: Chwalinska a döntőben állította meg a brit meglepetésembert

2026.10.18. 17:05
A Roland Garros idei döntőse, Maja Chwalinska élete első WTA-tornáját nyerte Vuhanban (Fotó: Getty Images)
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Sonay Kartal WTA 1000 Vuhan Maja Chwalinska
A 16. helyen kiemelt lengyel Maja Chwalinska nyerte meg a négymillió dollár (1.4 milliárd forint) összdíjazású vuhani női kemény pályás tenisztornát, amelynek vasárnapi döntőjében három játszmában múlta felül a viadal meglepetésemberét, a brit Sonay Kartalt.

A világranglistán mindössze 170., 24 éves Kartal a főtáblán sorrendben az ukrán Anhelina Kalinyina (48.), a tokiói olimpiai bajnok svájci Belinda Bencic (12.), a 2004-ben két GS-finálét is vívó olasz Jasmine Paolini (33.), az egykori WTA-világbajnok ukrán Elina Szvitolina (6.) és a korábbi Roland Garros-győztes lett Jelena Ostapenko (34.) ellen győzött, majd a fináléban is nála esélyesebb, jóval magasabban rangsorolt riválissal találkozott: az idei Garroson döntős Chwalinska a 22. helyet foglalja el.

Ennek ellenére a döntőben erőteljes tenyereseire építve Kartal simán jutott játszmaelőnyhöz, Chwalinska rövidítésekkel és nyesett labdákkal próbálkozott, de pontatlan volt. A kiegyenlített második szettel azonban a védekező taktikára váltó lengyel felzárkózott, akkor magas ívű labdákkal és sűrű oldalváltásokkal, sarokba helyezett ütésekkel törte meg brit ellenfele ritmusát. A harmadik játszmában már egyértelműen Chwalinska akarata érvényesült, és végül 2 óra 46 perc alatt 2:6, 6:4, 6:2-re győzött.

Kartal a WTA 1000-es tornák történetének legalacsonyabban rangsorolt döntőse volt.

A 25 éves Chwalinska egyesben eddig csak 125-ös tornát tudott nyerni – hármat, 2026-ban egyet –, WTA-viadalt még nem, viszont idén döntős volt a párizsi Grand Slam-tornán.

WTA 1000-ES TORNA, VUHAN
Döntő
Maja Chwalinska (lengyel, 16.)–Sonay Kartal (brit) 2:6, 6:4, 6:2

 

Sonay Kartal WTA 1000 Vuhan Maja Chwalinska
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