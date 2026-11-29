A kirobbanó formában lévő támadó, Cutter Gauthier a Los Angeles Kings otthonában 5–4-re elveszített összecsapáson állította be Joe Malone 1921. februári és Teemu Selänne 1993. márciusi rekordját, s van még egy fellépése ebben a hónapban, hogy egyedüli csúcstartó legyen.

Gauthier-nek 15 mérkőzésre volt szüksége a húszgólos novemberhez, Malone-nak elegendő volt kilenc, Selännénak pedig 14. A csatár beállította Selänne egy másik, 2006 decemberében elért klubrekordját is: egy hónapban tíz idegenbeli találatot jegyzett.

A győztes Los Angelesnél – amely a szezonban először nyert sorozatban harmadszor – Alex Laferriere négy (1 gól, 3 gólpassz), Artyemij Panarin pedig 3 (2, 1) pontot szerzett.

Cutter Gauthier has tied the NHL record for most goals in a calendar month with his 20th goal in November! 🦆 https://t.co/tJ9frFVZtA — NHL (@NHL) November 29, 2026

JÉGKORONG

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Vegas Golden Knights–Montreal Canadiens 6–2

Florida Panthers–Tampa Bay Lightning 1–2

Carolina Hurricanes–Ottawa Senators 3–2

Detroit Red Wings–Nashville Predators 2–3

New Jersey Devils–Winnipeg Jets 2–1

New York Rangers–Calgary Flames 1–0

Pittsburgh Penguins–Toronto Maple Leafs 3–2 – hosszabbítás után

St. Louis Blues–Washington Capitals 1–4

Philadelphia Flyers–New York Islanders 1–2

Dallas Stars–Utah Mammoth 7–4

Colorado Avalanche–San Jose Sharks 6–3

Los Angeles Kings–Anaheim Ducks 5–4

Seattle Kraken–Edmonton Oilers 2–3 – h. u.

