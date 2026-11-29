A nemzetközi futball legbefolyásosabb emberei között aligha akad, aki magyarul tanulna. Ramon Vega azonban a hat beszélt nyelv mellett a magyarral is ismerkedik. Az 55 esztendős korábbi svájci válogatott középhátvéd életében jó ideje meghatározó szerepet tölt be Magyarország, felesége, Claudia ugyanis magyar. A házaspár az elmúlt évtizedben olyan vállalkozásba fogott, amelyhez nem kevés bátorságra és önbizalomra volt szükség: szerették volna megváltoztatni a világ labdarúgásának működését.

A Tottenham, a Celtic és a Cagliari korábbi futballistája az ősszel az elsők között jelentkezett Gianni Infantino kihívójának, november elején pedig nyilvánosságra hozta elnöki programját, amely magyar nyelven is elkészült. A tizenkét oldalas dokumentum egyik legérdekesebb fejezete nem a nemzetközi szövetség milliárdjairól, a hatalmi viszonyokról vagy a világbajnokságok jövőjéről szól, hanem egy magyar nőről.

Vega a kampányában, és az angol lapokban egyenesen „First Ladyként” emlegette feleségét, akinek saját jogán is köze van a nemzetközi labdarúgáshoz. Claudia több mint negyedszázaddal ezelőtt került a férfi profi futball világába, amikor még meglehetősen ritka látvány volt egy nő a szakmai stáb tagjai között. Technikai és operatív feladatokat látott el, Bajnokok Ligája- és UEFA-kupa-mérkőzéseken is helyet foglalt a kispadon, megismerte a sportág diplomáciai oldalát. Mindezt egészen más világból érkezve: korábban húsz éven át balettozott, később média-, kommunikációs és pszichológiai tanulmányokat folytatott. Férje, Ramon Vega így fogalmazott vele kapcsolatban: „Nem várta meg, hogy a labdarúgás megnyissa kapuit a nők előtt. Akkor lépett előre, amikor ezek közül még nagyon kevés ajtó volt nyitva.”

Vega és felesége több mint tíz éve dolgozik együtt a reformterveken, különböző kontinenseken építettek kapcsolatokat, klubok és szövetségek képviselőivel találkoztak. Miközben a svájci a játékosként és pénzügyi szakemberként megszerzett tapasztalataira támaszkodott, Claudia kommunikációs, szervezési és emberismereti tudásával segítette a közös munkát.

És legalább ilyen érdekes szál, hogy Rogan Claudia neve a magyar futballközegben sem cseng ismeretlenül. Annak idején Dragóner Attila külföldi szerződtetésében vállalt szerepet, Brüsszelben klubvezetőkkel tárgyalt, és a Budapest Honvéd nemzetközi kupamérkőzésére is elkísérte a csapatot. Két évvel később pedig már a magyar válogatott kapitánykeresésénél bukkant fel a neve: közreműködött az MLSZ elnökségi tagjai és az Aston Villa korábbi menedzsere, John Gregory közötti kapcsolatfelvételben. Az angol szakemberből végül nem lett magyar szövetségi kapitány, a magyar nő azonban továbbra is a nemzetközi futball világában maradt.

Ramon Vega pályafutása sem mindennapi. A svájci válogatottban huszonháromszor szerepelt, ott volt az 1996-os angliai Európa-bajnokságon, háromszor nyert svájci bajnokságot a Grasshoppersszel – a Szöcskék színeiben a Ferencváros elleni mindkét BL-meccset végigjátszotta '95 őszén –, a Tottenhammel angol Ligakupát, a Celtickel egyetlen idényben három hazai trófeát szerzett. Már futballistaévei alatt közgazdaságtant és pénzügyet tanult, visszavonulása után pedig Londonban épített üzleti karriert.

Aligha véletlen, hogy a FIFA működésével kapcsolatban éppen a pénzügyekre különösen érzékeny. Az egykori hátvéd elfogadhatatlannak tartotta a világbajnokságok kereskedelmi jogainak részleges értékesítésére kidolgozott, időközben elvetett befektetői tervet, bírálta a magas jegyárakat, és igazságosabban osztaná el a szervezet vagyonát a tagszövetségek között. Elképzelései szerint a játékosoknak, kluboknak és bajnokságoknak is nagyobb beleszólást kellene kapniuk az őket érintő döntésekbe.

Csakhogy a futballpályán és a sportdiplomácia világában egészen más szabályok szerint játsszák a mérkőzéseket.

A FIFA elnöki tisztségéért indulóknak november 18-ig legalább öt tagszövetség támogatását kellett megszerezniük. A határidő lejártát követően a nemzetközi szervezet három pályázó nevét hozta nyilvánosságra: Gianni Infantinóét, a francia szövetséget vezető Philippe Diallóét és a japán szövetség tiszteletbeli elnökéét, Tasima Kozóét. Ramon Vega nem szerepel közöttük.

A hatalmi harc ettől még korántsem ért véget. A 2027. március 18-án, a marokkói Rabatban rendezendő választáson Infantino hosszú idő után ismét kihívókkal találkozik, a francia és a japán sportvezető pedig már az esetleges együttműködés lehetőségét is mérlegeli.

A svájci–magyar házaspárnak egyelőre kívülről kell figyelnie az eseményeket. Vega azonban 2015-ben és 2022-ben is próbálkozott már az elnöki tisztség megszerzésével, így nem lenne meglepő, ha a mostani kudarc sem jelentené számára a történet végét.