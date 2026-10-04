Szabalenka is búcsúzott a pekingi tenisztornán

A 28 éves Szabalenka egy hónapja a US Open döntőjét elveszítette Ribakinával szemben, aki másnap a világranglista élére ugrott. A fehérorosz játékosnak most esélye volt arra, hogy közelebb kerüljön a WTA-rangsorban a háromszoros Grand Slam-bajnok kazahhoz, aki a pekingi torna második fordulójában nagy meglepetésre szettelőnyről veszített a világranglistán 118. örmény Alina Csarajevával szemben.

Kína azonban nem a kedvenc helyszíne a négyszeres Grand Slam-tornagyőztes Szabalenkának, aki eddigi öt pekingi fellépése egyikén sem tudott még eljutni az elődöntőig. Ezúttal Bartunková ellen az első játszmában ötször is elvehette volna a rivális adogatását, de egyszer sem tudta, s végül 6:4, 6:3-ra kikapott.