Nemzeti Sportrádió

Szabalenka is búcsúzott a pekingi tenisztornán

2026.10.04. 12:19
Szabalenkának továbbra sem megy Pekingben (Fotó: Getty Images)
Címkék
Nikola Bartunková Arina Szabalenka WTA Peking
A világelső Jelena Ribakina kiesése után újabb meglepetésre a fehérorosz Arina Szabalenka is kiesett a pekingi keménypályás tenisztorna női versenyéből, miután a harmadik fordulóban két szettben kikapott a 26. kiemelt Nikola Bartunkovától.

A 28 éves Szabalenka egy hónapja a US Open döntőjét elveszítette Ribakinával szemben, aki másnap a világranglista élére ugrott. A fehérorosz játékosnak most esélye volt arra, hogy közelebb kerüljön a WTA-rangsorban a háromszoros Grand Slam-bajnok kazahhoz, aki a pekingi torna második fordulójában nagy meglepetésre szettelőnyről veszített a világranglistán 118. örmény Alina Csarajevával szemben.

Kína azonban nem a kedvenc helyszíne a négyszeres Grand Slam-tornagyőztes Szabalenkának, aki eddigi öt pekingi fellépése egyikén sem tudott még eljutni az elődöntőig. Ezúttal Bartunková ellen az első játszmában ötször is elvehette volna a rivális adogatását, de egyszer sem tudta, s végül 6:4, 6:3-ra kikapott.

 

 

Nikola Bartunková Arina Szabalenka WTA Peking
Legfrissebb hírek

Jövőre az összes közös lebonyolítású ezres tenisztornán egyenlő lesz a díjazás

Tenisz
2026.10.01. 19:04

Másodikként Szabalenka is biztosította helyét a WTA-vb-n

Tenisz
2026.09.30. 13:22

Pekingi tenisztorna: Bondár Szabalenkával, Udvardy Swiatekkel találkozhat

Tenisz
2026.09.28. 17:12

Bondár Anna a legjobb négy közé jutott a szöuli tenisztornán

Tenisz
2026.09.26. 07:32

WTA-vb: Charlotte lesz az új helyszín

Tenisz
2026.09.16. 18:38

Ribakina a női teniszezők világranglistájának harmincadik éllovasa

Tenisz
2026.09.14. 11:27

Udvardy Panna győzelemmel kezdett a guadalajarai WTA-tornán

Tenisz
2026.09.14. 10:20

Szabalenka az ütőtörés után: Ha magamban tartom a dühömet, most meg sem tudok szólalni

Tenisz
2026.09.13. 08:37