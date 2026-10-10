Nemzeti Sportrádió

Ellenfele feladta, Bondár Anna győzelemmel kezdte a vuhani teniszversenyt

K. Zs.K. Zs.
2026.10.10. 11:49
Bondár Anna (Fotó: Getty Images)
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WTA 1000 Vuhan WTA Bondár Anna
Bondár Annának egy játszma megnyerése is elég volt a továbbjutáshoz a négymillió dollár összdíjazású vuhani WTA-teniszverseny selejtezőjének szombati játéknapján – ellenfele, Lois Boisson sérülés miatt feladta a mérkőzést.

Bondár Anna a selejtező hetedik kiemeltjeként vágott neki a nagy presztízsű kínai torna felvezetésének, ellenfele, Lois Boisson szabadkártyával került a mezőnybe.

Az első játszma kiegyensúlyozott volt, mindkét játékos pontra váltotta adogatójátékait, a szintén kiélezett rövidítésben előbb a francia játékosnak, aztán Bondárnak volt szettlabdája – utóbbi ki is használta.

Boisson ápolást kért, késve kezdődött a második játszma, és bár a francia teniszező megnyerte az első játékot, a másodikban 40:0-nél jelezte: feladja a mérkőzést.

A főtáblára kerülésért Mananchaya Sawangkaew lesz Bondár ellenfele: szombaton a thaiföldi játékos 4:6, 6:2, 7:6-ra győzött az ausztrál Maya Joint ellen.

WTA-TORNA, VUHAN (4 088 211 dollár, kemény pálya)
Selejtező, 1. forduló
Bondár Anna–Lois Boisson (francia) 7:6 (8–6), 0:1-nél Boisson feladta

 

WTA 1000 Vuhan WTA Bondár Anna
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